Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
С утра 1 марта в Нижнем Тагиле курсируют автобусы — новые СИМАЗы. Самый укомплектованный маршрут — №46, по нему ездят шесть автобусов. Еще по четыре — на №58 и 61. По одному автобусу распределили по маршрутам №7, 13, 15 и 19.
Корреспонденты TagilCity.ru прокатились на СИМАЗах, пообщались с пассажирами и с водителями.
Первое, что стоит отметить в работе сотрудников нового МУПа — позитивный, расслабленный настрой. Водитель Сергей Борисов уволился из частной компании-перевозчика перед открытием МУПа. Ранее он ездил также на новом СИМАЗе, но когда их передали обратно мэрии, решил уйти. Тем более, условия труда его не очень устраивали — постоянные гонки за пассажирами, долгие смены по 16 часов, отсутствие обеда и санитарных остановок.
Если по-русски сказать, я утром проснулся — уже должен. Это надо привезти план, сколько я заработаю — неизвестно. Домой непонятно, что принесешь. Бывает, что нормально, а бывает — нет. Допустим, вышел я из автобуса, сломал ногу — отправляюсь домой, никаких больничных. Работаешь весь день весь взбалмошный. А здесь соцзащита, белая зарплата, — рассказывает водитель.
А сейчас, по словам водителя, все по-другому. Начиная от соцпакета и заканчивая отсутствием стресса из-за динамичного рабочего дня. Даже тот факт, что у частников удавалось порой заработать больше, чем обещают в МУПе, не изменит его мнение, уверен Сергей.
Водителям автобусов подразделения МУП «Тагильский трамвай» обещают зарплату от 60 тысяч рублей при выполнении нормы часов по табелю. Оклад — 34 тысяч рублей, остальное — премия. В праздничные дни и за внеплановую работу вместо сменщика — выработка двойная. С этими «плюшками» водители рассчитывают получать около 70 тысяч рублей.
Водителям можно работать в разных графиках. Один из вариантов — два дня с утра, два дня со второй смены и два дня выходных. В таком режиме работают по три человека на автобусе. Есть 12-часовой график: можно будет работать два дня подряд и проводить два дня выходных. В этом режиме на автобусе два водителя.
Я спокоен, без нервов. Я знаю, что я пришел, отработал, что положено, и все. Спокойствие очень много значит. Сейчас у нас все культурно, чтобы никаких гонок, все ради безопасности. Не нужно обгонять другой автобус, чтобы пассажиров взять. Раньше я так делал, я же заинтересован. А сейчас важно, чтобы соблюдалось расписание, ездить без ДТП, чтобы все аккуратно было. Акцент на это, — говорит Сергей.
Можно отметить позитивный настрой и у пассажиров.
Сегодня пассажиры довольные, улыбаются. Кто-то удивляется «А где ГАЗельки?». «Как хорошо, как хорошо!», — рассказывает Сергей.
Одни с удивлением и улыбкой дожидались подъезжающий автобус на остановке, другие не скрывают эмоций в салоне и при выходе.
Автобусы чистенькие пока, водители вежливые пока. Вообще хорошо, конечно, они сделали, будем ездить, — делится с корреспондентом тагильчанка.
Автобусы №58 и 61 ездят на Северный. Ранее именно в этом районе местные жители испытывали трудности с транспортом. Сейчас они надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону. 1 марта горожане уже это ощутили.
Все понравилось, приехал по времени. Очень рады, что на Северном поселке теперь автобусы. Езжу на работу, с работы, в больницу, — делится с корреспондентом TagilCity.ru житель поселка Северный.
Проехав в автобусе по маршруту №15 корреспондент TagilCity.ru не смог оплатить проезд безналичным способом — карта по неизвестным причинам не считывалась. Пришлось доставать мелочь. В автобусе №46 картой расплачивался не один пассажир, все прошло без нареканий. «Все круто! Классный автобус, спасибо», — радуется молодой человек при выходе из транспорта.
Есть накладки, терминал может не сработать. Люди не злятся, они понимают, что первый день. Мы с терминалами разбираемся пока. Нужно каждому пассажиру выдать билет, провести оплату через терминал, даже если была наличка, не ошибиться. Был бы кондуктор, было бы проще, но их же тоже надо содержать, — поясняет Сергей.
В целом возможности бесконтактной оплаты радуются как молодежь, так и пассажиры преклонного возраста.
Я хоть и бабушка, но карточкой пользуюсь, удобно, что можно теперь по карте платить, надеюсь только, что таких же проблем не будьте как раньше, дай Бог! — делится впечатлениями пассажирка автобуса №15.
На всем пути движения автобуса пассажиры по привычке просят «остановить на следующей». Водители, в свою очередь, обязаны тормозить на каждой остановке, входящей в маршрут — за этим следит система ГЛОНАСС. Открывать двери пассажирам вне остановок нежелательно, но иногда водитель по-человечески не может проехать мимо опаздывающей бабушки.
Не делайте, пожалуйста, больше так, каждые 15 минут будет маршрут на остановке, — говорит водитель входящей в салон женщине.
За время путешествия на маршрутах №15 и 46 автобус ни разу не переполнился, пассажирам всегда хватало места, было много свободных кресел. Люди ехали с комфортом, а электронный голос заранее сообщал им текущую и следующую остановку.
Водителям поставили задачу — соблюдать расписание. Маршрут №46 должен быть на остановке каждые 15 минут. Так Сергей говорит входящим в автобус пассажирам. Водитель ручкой на распечатанном рабочем расписании вносит корректировки, чтобы в дальнейшем согласовать это с руководством и определить точный график.
Если случится внештатная ситуация — поломка, стало плохо пассажиру, водитель по регламенту обязан звонить диспетчеру. А диспетчер уже готов предпринять все необходимые меры.