Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле

Водителям можно работать в разных графиках. Один из вариантов — два дня с утра, два дня со второй смены и два дня выходных. В таком режиме работают по три человека на автобусе. Есть 12-часовой график: можно будет работать два дня подряд и проводить два дня выходных. В этом режиме на автобусе два водителя.