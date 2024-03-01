Привезла «золото»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в УрФО в скалолазании

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Воспитанница тагильской спортшколы «Старт» Анастасия Попова вернулась с соревнований в Екатеринбурге с очередной победой, рассказал TagilCity тренер спортсменки Алексей Андреенко.
Девушка в дисциплине «скорость» смогла преодолеть 15-метровую эталонную трассу за 8,756 секунды, улучшив тем самым личный рекорд. Она заняла первое место, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
На Первенство и Чемпионат по скалолазанию в Екатеринбург съехались более 400 спортсмены из разных регионов УрФО.
Тагильские спортсмены привезли большое количество наград с региональных соревнований по дзюдо.