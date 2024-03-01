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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

13-летняя спортсменка из Нижнего Тагила обошла соперников из УрФО в скалолазании

Привезла «золото»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в УрФО в скалолазании

1 марта 2024, 16:24
Фото: СШ «Старт» Нижнего Тагила

13-летняя спортсменка из Нижнего Тагила обошла соперников из УрФО в скалолазании

В Екатеринбурге завершились Первенство и Чемпионат УрФО в скалолазании. Жительница Нижнего Тагила оказалась самой быстрой в дисциплине «скорость».

Воспитанница тагильской спортшколы «Старт» Анастасия Попова вернулась с соревнований в Екатеринбурге с очередной победой, рассказал TagilCity тренер спортсменки Алексей Андреенко.

Девушка в дисциплине «скорость» смогла преодолеть 15-метровую эталонную трассу за 8,756 секунды, улучшив тем самым личный рекорд. Она заняла первое место, а также выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Фото: СШ «Старт» Нижнего Тагила

На Первенство и Чемпионат по скалолазанию в Екатеринбург съехались более 400 спортсмены из разных регионов УрФО.

Тагильские спортсмены привезли большое количество наград с региональных соревнований по дзюдо.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Золотая медаль#Рекорд#Спортсменка#Скалолазание#Первенство УрФО#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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