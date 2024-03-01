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Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Подростки в Екатеринбурге устроили потасовку в школе

Школьники в Екатеринбурге жестко подрались из-за оскорбления родителей

1 марта 2024, 03:32
Фото: Изображение Midjourney

Подростки в Екатеринбурге устроили потасовку в школе

Два ученика школы №61 в Екатеринбурге устроили потасовку в туалете из-за нелестных отзывов о родителях.

Конфликт между подростками начался несколько дней назад. Причина его в том, что один из них плохо отзывался о другом, а также оскорблял его мать и говорил, что его семья нищая. В итоге школьник позвал обидчика в туалет разобраться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Остальные сверстники, наблюдавшие за происходящим, поддерживали её.

Напомним, ранее в департаменте образования опровергли драку между двумя учениками в школе №61, которая была записана на видео. Происшествие случилось якобы не в Екатеринбурге, а в школе другого региона.

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