Школьники в Екатеринбурге жестко подрались из-за оскорбления родителей

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Конфликт между подростками начался несколько дней назад. Причина его в том, что один из них плохо отзывался о другом, а также оскорблял его мать и говорил, что его семья нищая. В итоге школьник позвал обидчика в туалет разобраться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Остальные сверстники, наблюдавшие за происходящим, поддерживали её.
Напомним, ранее в департаменте образования опровергли драку между двумя учениками в школе №61, которая была записана на видео. Происшествие случилось якобы не в Екатеринбурге, а в школе другого региона.