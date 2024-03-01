Школьники в Екатеринбурге жестко подрались из-за оскорбления родителей

Конфликт между подростками начался несколько дней назад. Причина его в том, что один из них плохо отзывался о другом, а также оскорблял его мать и говорил, что его семья нищая. В итоге школьник позвал обидчика в туалет разобраться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».