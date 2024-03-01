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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Имена героев России и СССР получат школы Свердловской области

Школы Свердловской области назовут именами героев

1 марта 2024, 09:03
Фото: 1MI

Имена героев России и СССР получат школы Свердловской области

В Свердловской области школы отделения ДОСААФ будут названы именами героев России и СССР. Это случится в нынешнем году.

Одно из таких учреждений в Березовском уже названа в честь героя Михаила Чуркина. По словам руководителя отделения Юрия Яночкина, была проделана большая работа, отмечает ТАСС.

Михаил Чуркин, в честь которого названа школа, погиб 24 года назад. Планируется, что к середине нынешнего года все учреждения будут носить имена разных героев РФ или СССР.

Напомним, что капитан Михаил Чуркин после смерти удостоился звания героя за мужество и отвагу. Он выполнял боевые задачи во время операции на Северо-Кавказе.

Ранее в школе Каменска-Уральского была открыта мемориальная доска в честь погибшего военного.

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#Общество#Свердловская область#Работа#Школы#Ссср#ДОСААФ#Екатеринбург#Капитан#Погиб#Дарья Сорокина#Березовское
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