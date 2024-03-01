Школы Свердловской области назовут именами героев

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Одно из таких учреждений в Березовском уже названа в честь героя Михаила Чуркина. По словам руководителя отделения Юрия Яночкина, была проделана большая работа, отмечает ТАСС.
Михаил Чуркин, в честь которого названа школа, погиб 24 года назад. Планируется, что к середине нынешнего года все учреждения будут носить имена разных героев РФ или СССР.
Напомним, что капитан Михаил Чуркин после смерти удостоился звания героя за мужество и отвагу. Он выполнял боевые задачи во время операции на Северо-Кавказе.
Ранее в школе Каменска-Уральского была открыта мемориальная доска в честь погибшего военного.