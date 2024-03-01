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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Дни смога продлены до 5 марта в Свердловской области

Смог накроет Свердловскую область на пять дней

1 марта 2024, 07:41
Фото: tagilcity.ru

Дни смога продлены до 5 марта в Свердловской области

В Свердловской области были продлены дни НМУ. Предупреждение продолжит действие до 5 марта 20:00.

В этот период продлятся дни, в которые вредные примеси в воздухе будут плохо рассеиваться. Это НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии.

Уже сегодня, 1 марта, тагильчане пожаловались на выбросы, а также дым. Большинство жалоб поступило от жителей Дзержинского района. Тагильчанка поделилась, что даже в подъезде почувствовала едкий запах. По ее словам, на улице не было видно неба и завода из-за густой дымки.

В России должны сократиться вредные выбросы в атмосферу
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#Экология#Свердловская область#Дзержинский район#НМУ#Выбросы#Смог#Жалобы#Дым#Вредные примеси#Продление#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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