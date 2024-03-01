Смог накроет Свердловскую область на пять дней

Уже сегодня, 1 марта, тагильчане пожаловались на выбросы, а также дым. Большинство жалоб поступило от жителей Дзержинского района. Тагильчанка поделилась, что даже в подъезде почувствовала едкий запах. По ее словам, на улице не было видно неба и завода из-за густой дымки.