Стали известны главные достижения Сбера за 15 лет

Греф заявил, что относительно недавно Сбербанк не был представлен на российском рынке кредитных карт, теперь его доля составляет 50%. Доля банка на рынке эквайринга превышает 50%, в то время как в 2007 году она составляла 23%. В настоящее время Сбербанк занимает третье место в мире по объему эквайринговых операций. Что касается ипотеки, то за пятнадцать лет банку удалось увеличить свою долю более чем на 10% (с 45% до 55,9%).