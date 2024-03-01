Стали известны главные достижения Сбера за 15 лет

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
На днях банк опубликовал итоги минувшего года. Так, рентабельность капитала компании составила 25,3%, чистая прибыль превысила 1,5 трлн рублей. Это рекордный показатель. Аналитики отмечают, что банк демонстрирует стабильное лидерство на отечественном финансовом рынке и является одним из локомотивов российской экономики, пишет aif.ru.
Президент Сбербанка Герман Греф отметил, что ни один другой банк в мире не внедряет столько инноваций. При этом он напомнил, что именно Сбер первым в РФ запустил нейросеть GigaChat, которую сейчас используют более 2,6 миллиона человек.
Греф заявил, что относительно недавно Сбербанк не был представлен на российском рынке кредитных карт, теперь его доля составляет 50%. Доля банка на рынке эквайринга превышает 50%, в то время как в 2007 году она составляла 23%. В настоящее время Сбербанк занимает третье место в мире по объему эквайринговых операций. Что касается ипотеки, то за пятнадцать лет банку удалось увеличить свою долю более чем на 10% (с 45% до 55,9%).
Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян считает, что Сбербанк перестал быть просто банком и больше напоминает транснациональную корпорацию, которая постоянно опережает конкурентов. Также она считает, что банк сумел выстроить индивидуальные коммуникации с каждым из более чем 100 млн клиентов.
По мнению депутата Государственной думы Александра Якубовского, работа Сбербанка основана на потребностях и предпочтениях людей.
В свою очередь, управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин заявил, что у Сбера хороший результат по всем ключевым направлениям. Это позволяет наращивать доходы от комиссий и процентов. В работе банка активно используется ИИ, а также автоматизация бизнес-процессов. Благодаря этому сокращаются операционные расходы.
Экономист Андрей Бархота уверен, что Сбербанку удалось осуществить беспрецедентную трансформацию, которая обеспечила ему долгосрочное лидерство в группе клиентских сегментов. Одна из причин этого — применение инновационных технологий.