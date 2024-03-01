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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Под домашним арестом оставлен бизнесмен Малик Гайсин из Свердловской области

Свердловского бизнесмена оставили под домашним арестом

1 марта 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Под домашним арестом оставлен бизнесмен Малик Гайсин из Свердловской области

Бизнесмен из Свердловской области Малик Гайсин останется под домашним арестом. К такому решению пришел суд.

Дома под арестом бизнесмен пробудет до 11 мая 2024 года. Жалобу подавал адвокат Гайсина.

Напомним, что гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате и присвоении средств. Правоохранители утверждают, что с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему фирмам кредиты на 22,8 млн.

Своими действиями он навредил заводу. Деньги он потратил, считает следствие. Ранее суд постановил, что Гайсин лишен «Исети» и банка «Вятич». Предприятием он управлял с 90-х годов.

Ранее сообщалось, что в больнице Новой Ляли задержали сотрудницу отдела кадров. Ее заподозрили в получении взятки. После задержания ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу, в которой она работает.

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