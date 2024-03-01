Свердловского бизнесмена оставили под домашним арестом

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Дома под арестом бизнесмен пробудет до 11 мая 2024 года. Жалобу подавал адвокат Гайсина.
Напомним, что гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате и присвоении средств. Правоохранители утверждают, что с 2018 по 2019 год Гайсин выдал подконтрольным ему фирмам кредиты на 22,8 млн.
Своими действиями он навредил заводу. Деньги он потратил, считает следствие. Ранее суд постановил, что Гайсин лишен «Исети» и банка «Вятич». Предприятием он управлял с 90-х годов.
Ранее сообщалось, что в больнице Новой Ляли задержали сотрудницу отдела кадров. Ее заподозрили в получении взятки. После задержания ей стало плохо и ее госпитализировали в больницу, в которой она работает.