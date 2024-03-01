Цена на куриные яйца снова поднялась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Согласно статистическим данным, за неделю с 19 по 24 февраля 2024 года стоимость яиц в Свердловской области возросла на 0,61% и составила 119, 24 рубля за десяток.
А неделей ранее можно было приобрести продукт за 118,52 рубля. Еще раньше специалистами Свердловскстата было зафиксировано подорожание десятка до 120,3 рубля.
Однако, в Нижнем Тагиле яйца торговой сети «Моя цена» в торговой сети «Магнит» стоят 130 рублей (не считая копеек). А самые дешевые сходятся в цене со статистикой и стоят около 120 рублей.
Ранее замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что регион обеспечен куриными яйцами с избытком.