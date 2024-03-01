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Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В Свердловской области вновь подорожали яйца

Цена на куриные яйца снова поднялась в Нижнем Тагиле

1 марта 2024, 16:37
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области вновь подорожали яйца

Цены на куриные яйца в Свердловской области из недели в неделю то немного дорожают, то немного дешевеют. Однако их стоимость уже с осени 2023 года колеблется в пределах 120 рублей.

Согласно статистическим данным, за неделю с 19 по 24 февраля 2024 года стоимость яиц в Свердловской области возросла на 0,61% и составила 119, 24 рубля за десяток.

А неделей ранее можно было приобрести продукт за 118,52 рубля. Еще раньше специалистами Свердловскстата было зафиксировано подорожание десятка до 120,3 рубля.

Однако, в Нижнем Тагиле яйца торговой сети «Моя цена» в торговой сети «Магнит» стоят 130 рублей (не считая копеек). А самые дешевые сходятся в цене со статистикой и стоят около 120 рублей.

Фото: tagilcity.ru

Ранее замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что регион обеспечен куриными яйцами с избытком.

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