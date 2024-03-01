Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Статистику за неделю с 19 по 26 февраля предоставил Свердловскстат. Специалисты зафиксировали рост цен на овощи, именно они больше всего подорожали в конце зимы 2024 года.
Борщевой набор обходился покупателям в среднем на 2,5% дороже. Килограмм картофеля в среднем стоил 24,71 рубля (+2,22%), свежей белокочанной капусты — 38,59 рубля (+3,83%), репчатого лука — 33,14 рубля (+1,19%). Свекла подорожала до 42,49 рубля (+2,89%), а морковь — до 48,29 рубля (+3,05%).
Помимо овощей в цене поднялись и другие продукты. Например, литр молока в магазинах региона можно было приобрести за 70,69 рубля (+0,12%), килограмм пшеничного хлеба — за 94,08 (+0,38%), а десяток яиц — за 119,24 рубля (+0,61%).
Дороже свердловчане в конце февраля покупали мясо, колбасу и сардельки, молочные продукты, сахар и соль, муку, вермишель, макароны, гречку и некоторые другие позиции из списка.
Среди немного подешевевших продуктов статисты отметили курицу, консервы для детей, печенье, чай, рис и пшено, выяснила редакция TagilCity.ru.