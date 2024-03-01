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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Борщевой набор продолжает дорожать в Свердловской области

Цены на борщевой набор снова взлетели в Свердловской области

1 марта 2024, 13:49
Фото: 1MI

Борщевой набор продолжает дорожать в Свердловской области

В Свердловской области взлетели цены на борщевой набор. В конце зимы больше всего подорожали овощи.

Статистику за неделю с 19 по 26 февраля предоставил Свердловскстат. Специалисты зафиксировали рост цен на овощи, именно они больше всего подорожали в конце зимы 2024 года.

Борщевой набор обходился покупателям в среднем на 2,5% дороже. Килограмм картофеля в среднем стоил 24,71 рубля (+2,22%), свежей белокочанной капусты — 38,59 рубля (+3,83%), репчатого лука — 33,14 рубля (+1,19%). Свекла подорожала до 42,49 рубля (+2,89%), а морковь — до 48,29 рубля (+3,05%).

Помимо овощей в цене поднялись и другие продукты. Например, литр молока в магазинах региона можно было приобрести за 70,69 рубля (+0,12%), килограмм пшеничного хлеба — за 94,08 (+0,38%), а десяток яиц — за 119,24 рубля (+0,61%).

Дороже свердловчане в конце февраля покупали мясо, колбасу и сардельки, молочные продукты, сахар и соль, муку, вермишель, макароны, гречку и некоторые другие позиции из списка.

Среди немного подешевевших продуктов статисты отметили курицу, консервы для детей, печенье, чай, рис и пшено, выяснила редакция TagilCity.ru.

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