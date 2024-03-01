«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Японии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Кроме того, под ограничения попали более 10 человек и 35 юрлиц, отметили в японском кабмине.
Напомним, что в декабре руководитель УВЗ Александр Потапов вошел в новый перечень санкций ЕС. Туда же попал и «Уралтрансмаш». А под очередной перечень санкций попал Машиностроительный завод. Он расположен в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что предприятие «Уралкриомаш» из Нижнего Тагила и парламентарий Дмитрий Скоропупов вошли в санкционный перечень ЕС. Туда вошли и другие рениональные предприятия. Среди них, например, завод №9.