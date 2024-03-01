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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Предприятие из Нижнего Тагила попало под новые санкции

«Уралвагонзавод» попал под новые санкции Японии

1 марта 2024, 07:19
Фото: 1MI

Предприятие из Нижнего Тагила попало под новые санкции

Новые санкции введены против УВЗ в Нижнем Тагиле. Их ввела Япония.

Кроме того, под ограничения попали более 10 человек и 35 юрлиц, отметили в японском кабмине.

Напомним, что в декабре руководитель УВЗ Александр Потапов вошел в новый перечень санкций ЕС. Туда же попал и «Уралтрансмаш». А под очередной перечень санкций попал Машиностроительный завод. Он расположен в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что предприятие «Уралкриомаш» из Нижнего Тагила и парламентарий Дмитрий Скоропупов вошли в санкционный перечень ЕС. Туда вошли и другие рениональные предприятия. Среди них, например, завод №9.

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#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Санкции#Япония#УВЗ#Уралтрансмаш#Екатеринбург#Юрлица#Дарья Сорокина#Физлица#ЕС
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