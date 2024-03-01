Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
В Екатеринбурге у пассажиров автобуса 98-го маршрута, который следовал на Химммаш, лопнуло терпение из-за слишком долгого простоя на остановке «Шварца». Люди объединились и вместе набросились на водителя и кондуктора. Видео перепалки появилось в паблике «Злой Екатеринбург».
На этой остановке общественный транспорт часто стоит подолгу, чтобы собрать людей, выходящих из метро со станции «Ботаническая», однако в этот день люди не хотели ждать.
Пассажиры утверждали, что каждый день сталкиваются с одной и той же ситуацией, однако на этот раз их терпение лопнуло.
Ранее в Екатеринбурге три пассажира такси устроили перепалку с водителем.