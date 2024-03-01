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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Пассажиры автобуса в Екатеринбурге взбунтовались против водителя и кондуктора

Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора

1 марта 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney

Пассажиры автобуса в Екатеринбурге взбунтовались против водителя и кондуктора

В Екатеринбурге люди, которые ехали на автобусе в сторону Химмаша, объединились и чуть не побили водителя и кондуктора из-за простоя.

В Екатеринбурге у пассажиров автобуса 98-го маршрута, который следовал на Химммаш, лопнуло терпение из-за слишком долгого простоя на остановке «Шварца». Люди объединились и вместе набросились на водителя и кондуктора. Видео перепалки появилось в паблике «Злой Екатеринбург».

На этой остановке общественный транспорт часто стоит подолгу, чтобы собрать людей, выходящих из метро со станции «Ботаническая», однако в этот день люди не хотели ждать.

Пассажиры утверждали, что каждый день сталкиваются с одной и той же ситуацией, однако на этот раз их терпение лопнуло.

Ранее в Екатеринбурге три пассажира такси устроили перепалку с водителем.

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#Общество#Автобус#Водитель#Автобусная остановка#Екатеринбург#Кондуктор#Простой#Перепалка#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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