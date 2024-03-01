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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Летний лагерь в Екатеринбурге закроется на капитальный ремонт

В Академическом районе Екатеринбурга появится свой летний лагерь

1 марта 2024, 07:09
Фото: 1MI

Летний лагерь в Екатеринбурге закроется на капитальный ремонт

Детский оздоровительный лагерь оборудуют для детей Академического района в Екатеринбурге. В ведение района перейдет лагерь им. Гайдара.

Прежде чем в лагере начнется работа, было принято решение о том, чтобы закрыть его на капитальный ремонт, так как здание нуждается в реконструкции, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Ремонтные работы планируется закончить в 2025 году. В одном из корпусов заменят крышу, а также одновременно с этим будет подготовлен проект для капремонта других корпусов.

Напомним, в Екатеринбурге около УрФУ будут проходить ремонтные работы в дендропарке, которые по плану должны продлиться в течение нескольких лет.

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#Общество#Дети#Работа#Город#Проект#Реконструкция#Ремонт#Капремонт#Детский лагерь#Обновление#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Академический район
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