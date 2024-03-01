В Академическом районе Екатеринбурга появится свой летний лагерь

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Прежде чем в лагере начнется работа, было принято решение о том, чтобы закрыть его на капитальный ремонт, так как здание нуждается в реконструкции, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Ремонтные работы планируется закончить в 2025 году. В одном из корпусов заменят крышу, а также одновременно с этим будет подготовлен проект для капремонта других корпусов.
Напомним, в Екатеринбурге около УрФУ будут проходить ремонтные работы в дендропарке, которые по плану должны продлиться в течение нескольких лет.