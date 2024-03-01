В альтернативной Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве планируют участвовать 15 стран

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Согласие на участие в альтернативной Олимпиаде в сентябре дали порядка семи тысяч спортсменов из 15 стран. Соревнования организует Российская Федерация в ответ на запрет участия наших спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.
Он подчеркнул, что Всемирные игры будут полностью лишены политической составляющей. Все атлеты будут состязаться под флагами своих стран, а на награждении будут звучать их гимны.
Помимо олимпийских дисциплин в программу Игр включены неолимпийские — сумо, джиу-джитсу, ММА, акробатический рок-н-ролл и другие. В Екатеринбурге будут проводиться соревнования по восьми видам на четырех спортивных объектах.
Всемирные игры дружбы планируют проводить на постоянной основе раз в четыре года.
Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2023 году предложил создать на Среднем Урале три спортивных центра.