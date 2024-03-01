tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Согласие на участие в Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве дали 15 стран

В альтернативной Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве планируют участвовать 15 стран

1 марта 2024, 10:54
Фото: 1MI

Согласие на участие в Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве дали 15 стран

Екатеринбург станет одной из площадок проведения Всемирных игр дружбы в 2024 году.

Согласие на участие в альтернативной Олимпиаде в сентябре дали порядка семи тысяч спортсменов из 15 стран. Соревнования организует Российская Федерация в ответ на запрет участия наших спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

Он подчеркнул, что Всемирные игры будут полностью лишены политической составляющей. Все атлеты будут состязаться под флагами своих стран, а на награждении будут звучать их гимны.

Помимо олимпийских дисциплин в программу Игр включены неолимпийские — сумо, джиу-джитсу, ММА, акробатический рок-н-ролл и другие. В Екатеринбурге будут проводиться соревнования по восьми видам на четырех спортивных объектах.

Всемирные игры дружбы планируют проводить на постоянной основе раз в четыре года.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2023 году предложил создать на Среднем Урале три спортивных центра.

Читайте также:
Пауэрлифтеры с ОВЗ сразились в Нижнем ТагилеТагильчане Егор и Аркадий Сорокины заняли призовые места по лыжному ориентированиюМассовая велогонка состоится в центре Екатеринбурга
#Спорт#Москва#Страны#Спортсмены#Олимпийские игры#Игры#Екатеринбург#Атлеты#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:12
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений
Сегодня, 08:43
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Сегодня, 09:55
В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены
Сегодня, 09:31
В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
Сегодня, 09:02