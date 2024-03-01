В альтернативной Олимпиаде в Екатеринбурге и Москве планируют участвовать 15 стран

Согласие на участие в альтернативной Олимпиаде в сентябре дали порядка семи тысяч спортсменов из 15 стран. Соревнования организует Российская Федерация в ответ на запрет участия наших спортсменов в Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.