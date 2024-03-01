В Екатеринбурге нашелся самый преданный болельщик БК «Уралмаш»

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Матч баскетбольного клуба «Уралмаш» с «Пари Нижний Новгород» в четверг, 29 февраля, получился очень напряженным. Самые сильные эмоции в этот день проявил самый юный болельщик «Уралмаша», 11-летний Влад Кузнецов. Его искренняя радость после победы любимой команды, выигравшей со счетом 83:78, попала в телетрансляцию матча.
Отец Влада рассказал изданию E1.ru, что его сын давно болеет за клуб и очень хотел победы земляков. Влад и сам мечтает заниматься баскетболом, как его отец и старший брат, но его не берут из-за юного возраста.
Поэтому пока мальчик отрастил себе длинные волосы, ведь многие популярные баскетболисты выбирают именно такой стиль, и готовит теоретическую базу: его знания о баскетболе просто энциклопедические.