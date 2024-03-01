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Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Екатеринбурге нашли самого эмоционального баскетбольного фаната

В Екатеринбурге нашелся самый преданный болельщик БК «Уралмаш»

1 марта 2024, 15:52
Фото: E1.ru/Максим Кузнецов

В Екатеринбурге нашли самого эмоционального баскетбольного фаната

Эмоции 11-летнего Влада Кузнецова из Екатеринбурга попали в телетрансляцию матча.

Матч баскетбольного клуба «Уралмаш» с «Пари Нижний Новгород» в четверг, 29 февраля, получился очень напряженным. Самые сильные эмоции в этот день проявил самый юный болельщик «Уралмаша», 11-летний Влад Кузнецов. Его искренняя радость после победы любимой команды, выигравшей со счетом 83:78, попала в телетрансляцию матча.

Отец Влада рассказал изданию E1.ru, что его сын давно болеет за клуб и очень хотел победы земляков. Влад и сам мечтает заниматься баскетболом, как его отец и старший брат, но его не берут из-за юного возраста.

Поэтому пока мальчик отрастил себе длинные волосы, ведь многие популярные баскетболисты выбирают именно такой стиль, и готовит теоретическую базу: его знания о баскетболе просто энциклопедические.

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