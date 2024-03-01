tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Екатеринбурге завершены поиски 15-летнего подростка

В Екатеринбурге найден пропавший школьник

1 марта 2024, 11:27
Фото: 1MI

В Екатеринбурге завершены поиски 15-летнего подростка

15-летнего мальчика из Екатеринбурга нашли. Подросток ушел из дома 27 февраля.

Нашли его в квартире у друга. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось, пишет Е1.

Нашли мальчика представители уголовного розыска совместно с ПДН. Источник издания сообщил, что мальчику захотелось свободы от родителей и развлечений, поэтому он ушел. О том, что его все ищут, он не знал.

Ранее в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 39-летний мужчина со шрамом на лице. Его ищут с 27 февраля.

Необычную собаку с тягой к приключениям ищут в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге ищут пропавшего на ж/д вокзале экскаваторщика из НефтекамскаВ Нижнем Тагиле ищут задолжавшую алименты мать
#Происшествия#Дети#Свердловская область#ПДН#Поиски#Уголовный розыск#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:12
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений
Сегодня, 08:43
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Сегодня, 09:55
В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены
Сегодня, 09:31
В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
Сегодня, 09:02