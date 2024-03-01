В Екатеринбурге найден пропавший школьник

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Нашли его в квартире у друга. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось, пишет Е1.
Нашли мальчика представители уголовного розыска совместно с ПДН. Источник издания сообщил, что мальчику захотелось свободы от родителей и развлечений, поэтому он ушел. О том, что его все ищут, он не знал.
Ранее в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах пропал 39-летний мужчина со шрамом на лице. Его ищут с 27 февраля.