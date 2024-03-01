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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Скандал в такси произошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пассажирка устроила скандал в такси

1 марта 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Скандал в такси произошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в конфликт вступили три пассажира и таксист. Причина — то, что водитель сам отменил заказ.

Водитель сообщал, что пассажиры не могли точно сформулировать адрес, по которому им нужно ехать. Поэтому он подумал, что в машину сули не те клиенты, которые изначально заказали такси, пишет Е1.

Женщина, которая сидела сзади, стала высказывать свои возмущения. Екатеринбурженка кричала, что она беременна, и что ей нужно доехать до нужного адреса.

Также она просила, чтобы водитель разрешил ей зарядить телефон в машине. Но таксист отказал. Тогда женщина позвонила в службу поддержки.

Позднее женщина рассказала, что она случайно неверно указала адрес. Когда пассажиры сели в машину, у всех них села батарея в смартфонах. В результате пассажиры вышли из автомобиля, так как девушка из службы поддержки встала на сторону таксиста.

Ранее пьяные дебоширы устроили скандал в самолете, который должен был полететь в Екатеринбург.

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#Происшествия#Скандал#Пассажиры#Такси#Водитель#Поддержка#Телефон#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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