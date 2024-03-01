В Екатеринбурге пассажирка устроила скандал в такси

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Водитель сообщал, что пассажиры не могли точно сформулировать адрес, по которому им нужно ехать. Поэтому он подумал, что в машину сули не те клиенты, которые изначально заказали такси, пишет Е1.
Женщина, которая сидела сзади, стала высказывать свои возмущения. Екатеринбурженка кричала, что она беременна, и что ей нужно доехать до нужного адреса.
Также она просила, чтобы водитель разрешил ей зарядить телефон в машине. Но таксист отказал. Тогда женщина позвонила в службу поддержки.
Позднее женщина рассказала, что она случайно неверно указала адрес. Когда пассажиры сели в машину, у всех них села батарея в смартфонах. В результате пассажиры вышли из автомобиля, так как девушка из службы поддержки встала на сторону таксиста.
Ранее пьяные дебоширы устроили скандал в самолете, который должен был полететь в Екатеринбург.