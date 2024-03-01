В Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутом

По их словам, на остановке водитель 93-го маршрута подошел к другому автобусу и попросил коллегу выйти. Когда тот открыл дверь, мужчина накинулся на него с арматурой и начал избивать, сломав в итоге ему руку. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.