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Published Сегодня, 15:59

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В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на коллегу и избил железным прутом

В Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутом

1 марта 2024, 15:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на коллегу и избил железным прутом

Драка между водителями 93-го и 70-го автобусных маршрутов в Екатеринбурге началась из-за того, что один из них неправильно припарковался.

В Екатеринбурге в пятницу, 1 марта, на остановке «Рабочая» произошла драка между водителями двух автобусных маршрутов. Один накинулся на другого из-за неправильной парковки. Об этом изданию E1.ru рассказали очевидцы.

По их словам, на остановке водитель 93-го маршрута подошел к другому автобусу и попросил коллегу выйти. Когда тот открыл дверь, мужчина накинулся на него с арматурой и начал избивать, сломав в итоге ему руку. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.

Оба водителя были уроженцами Средней Азии, добавили пассажиры.

Инцидент подтвердили в полиции Екатеринбурга. По факту избиения организована проверка.

В Новоуральске под суд пойдет мужчина, убивший прохожего у магазина с алкоголем.

#Избиение#Полиция#Скорая помощь#Водители#Автобусная остановка#18+#Автобусы#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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