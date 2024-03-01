В Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутом

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В Екатеринбурге в пятницу, 1 марта, на остановке «Рабочая» произошла драка между водителями двух автобусных маршрутов. Один накинулся на другого из-за неправильной парковки. Об этом изданию E1.ru рассказали очевидцы.
По их словам, на остановке водитель 93-го маршрута подошел к другому автобусу и попросил коллегу выйти. Когда тот открыл дверь, мужчина накинулся на него с арматурой и начал избивать, сломав в итоге ему руку. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.
Оба водителя были уроженцами Средней Азии, добавили пассажиры.
Инцидент подтвердили в полиции Екатеринбурга. По факту избиения организована проверка.
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