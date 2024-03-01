В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчиков для отлова и стерилизации бродячих собак на территории города на 2024 год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Мэрия планирует потратить на эти цели 11 миллионов рублей. В обязанности исполнителей входит поимка бродячих псов, перевозка их в ветеринарные клиники, стерилизация, а в дальнейшем — возвращение собак в места привычного обитания.
При этом подрядчиками запрещается жестоко обращаться с животными, бить их и использовать препараты, которые могут нанести серьезный вред здоровью.
Контракты должны быть заключены к середине марта.
Ранее в Нижем Тагиле бродячая собака сильно искусала женщину.