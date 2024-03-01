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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

На отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле планируют потратить 11 млн рублей

В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей

1 марта 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

На отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле планируют потратить 11 млн рублей

Подрядчики должны будут ловить животных без хозяина на территории Нижнего Тагила, стерилизовать, а затем отпускать неагрессивных особей на волю.

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчиков для отлова и стерилизации бродячих собак на территории города на 2024 год. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Мэрия планирует потратить на эти цели 11 миллионов рублей. В обязанности исполнителей входит поимка бродячих псов, перевозка их в ветеринарные клиники, стерилизация, а в дальнейшем — возвращение собак в места привычного обитания.

При этом подрядчиками запрещается жестоко обращаться с животными, бить их и использовать препараты, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Контракты должны быть заключены к середине марта.

Ранее в Нижем Тагиле бродячая собака сильно искусала женщину.

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