В Нижнем Тагиле юные краеведы ходили строем и пели песни

Смотр был приурочен к Дню инженерных войск РФ. Ребята помимо навыков строевой подготовки демонстрировали теоретические знания о родах войск в российской армии. Жюри оценивало не только слаженность в пении и стройность шага, но и форму каждого отряда: каждый из них представлял один из родов войск — сухопутные, инженерные, ВВС и ВМФ.