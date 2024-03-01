В Нижнем Тагиле юные краеведы ходили строем и пели песни

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В ГДДЮТ Нижнем Тагиле завершился городской смотр строя и песни «Мы юные защитники России». В финале принимали участие 12 команд из образовательных учреждений города, которые показали наилучшие результаты на районом этапе. Об этом сообщает медиацентр ГДДЮТ.
Смотр был приурочен к Дню инженерных войск РФ. Ребята помимо навыков строевой подготовки демонстрировали теоретические знания о родах войск в российской армии. Жюри оценивало не только слаженность в пении и стройность шага, но и форму каждого отряда: каждый из них представлял один из родов войск — сухопутные, инженерные, ВВС и ВМФ.
Проходил смотр в рамках краеведческой игры «Я — тагильчанин».
В итоге первое место поделили между собой тагильские школы 40, 69 и 9. Лучшим командиром отряда среди девочек стала ученица 40-й школы, среди мальчиков — 10-й школы.
Дошколята из Нижнего Тагила продемонстрировали хорошее знание русских сказок на Всероссийской олимпиаде.