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Updated Сегодня, 15:14

В ГДДЮТ Нижнего Тагила прошел городской смотр строя и песни для школьников

В Нижнем Тагиле юные краеведы ходили строем и пели песни

1 марта 2024, 15:12
Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

В ГДДЮТ Нижнего Тагила прошел городской смотр строя и песни для школьников

12 команд из школ Нижнего Тагила соревновались в строевой подготовке и знаниях об армии.

В ГДДЮТ Нижнем Тагиле завершился городской смотр строя и песни «Мы юные защитники России». В финале принимали участие 12 команд из образовательных учреждений города, которые показали наилучшие результаты на районом этапе. Об этом сообщает медиацентр ГДДЮТ.

Смотр был приурочен к Дню инженерных войск РФ. Ребята помимо навыков строевой подготовки демонстрировали теоретические знания о родах войск в российской армии. Жюри оценивало не только слаженность в пении и стройность шага, но и форму каждого отряда: каждый из них представлял один из родов войск — сухопутные, инженерные, ВВС и ВМФ.

Фото: ГДДЮТ Нижнего Тагила

Проходил смотр в рамках краеведческой игры «Я — тагильчанин».

В итоге первое место поделили между собой тагильские школы 40, 69 и 9. Лучшим командиром отряда среди девочек стала ученица 40-й школы, среди мальчиков — 10-й школы.

Дошколята из Нижнего Тагила продемонстрировали хорошее знание русских сказок на Всероссийской олимпиаде.

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