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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Свердловской области аферисты заставляют людей брать кредиты, пугая госизменой

В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены

1 марта 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области аферисты заставляют людей брать кредиты, пугая госизменой

Мошенники в Свердловской области придумали новый способ отъема денег у населения.

Мошенники, которые представляются сотрудниками ФСБ и других правоохранительных органов, угрожают свердловчанам статьей о госизмене и вынуждают их набирать кредиты. Об этом Ura.ru рассказал юрист из Каменска-Уральского Сергей Барсуков.

По его словам, недавно мужу одной из его клиенток позвонили неизвестные, которые сообщили ему, что с его счета в банке совершен крупный перевод на Украину. В связи с этим ФСБ подозревает его в пособничестве вражеской армии.

Мужчине велели приехать в банк, что «порешать вопросы». При этом аферисты строго-настрого запретили ему говорить что-либо жене, чтобы она не стала пособницей. Он приехал в банк и уже начал оформлять кредит на два миллиона рублей, однако решил связаться с юристом. Тот сказал не подписывать документы.

В итоге выяснилось, что никаких переводов со счетов мужчины не было, и его сбережения в порядке.

Сергей Барсуков подчеркнул, что в последнее время мошенники часто звонят по видеосвязи и владеют информацией о состоянии счетов своих жертв, об их близких и друзьях. Юрист советует в таких случаях сразу класть трубку и обращаться в полицию.

В Екатеринбурге мошенники разводят рестораны, заставляя их выплачивать компенсацию за «отравление».

#Общество#Свердловская область#Деньги#ФСБ#Кредиты#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Госизмена#Дарья Бобровицкая
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