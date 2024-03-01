В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены

Мужчине велели приехать в банк, что «порешать вопросы». При этом аферисты строго-настрого запретили ему говорить что-либо жене, чтобы она не стала пособницей. Он приехал в банк и уже начал оформлять кредит на два миллиона рублей, однако решил связаться с юристом. Тот сказал не подписывать документы.