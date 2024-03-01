В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Мошенники, которые представляются сотрудниками ФСБ и других правоохранительных органов, угрожают свердловчанам статьей о госизмене и вынуждают их набирать кредиты. Об этом Ura.ru рассказал юрист из Каменска-Уральского Сергей Барсуков.
По его словам, недавно мужу одной из его клиенток позвонили неизвестные, которые сообщили ему, что с его счета в банке совершен крупный перевод на Украину. В связи с этим ФСБ подозревает его в пособничестве вражеской армии.
Мужчине велели приехать в банк, что «порешать вопросы». При этом аферисты строго-настрого запретили ему говорить что-либо жене, чтобы она не стала пособницей. Он приехал в банк и уже начал оформлять кредит на два миллиона рублей, однако решил связаться с юристом. Тот сказал не подписывать документы.
В итоге выяснилось, что никаких переводов со счетов мужчины не было, и его сбережения в порядке.
Сергей Барсуков подчеркнул, что в последнее время мошенники часто звонят по видеосвязи и владеют информацией о состоянии счетов своих жертв, об их близких и друзьях. Юрист советует в таких случаях сразу класть трубку и обращаться в полицию.
В Екатеринбурге мошенники разводят рестораны, заставляя их выплачивать компенсацию за «отравление».