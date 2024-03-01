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Бывшее здание ДОСААФ в Екатеринбурге получило разрешение на снос

В центре Екатеринбурга снесут бывшее здание ДОСААФ

1 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI

Бывшее здание ДОСААФ в Екатеринбурге получило разрешение на снос

В центре Екатеринбурга запланирован снос здания бывшего ДОСААФа. Это шестиэтажный объект.

Здание получило разрешение на демонтаж. Год назад здание на Воеводина, 6 за 154 миллиона рублей кприобрела фирма TEN. Каких-либо планов на это сооружение он не высказывал, сообщает е1.

Была заказана экспертиза, которая рассказала бы, можно ли сносить этот объект. Экспертиза вынесла заключение, что здание можно демонтировать.

В компании TEN рассказали, что снос пока не запланирован. Сейчас руководство фирмы оценивает возможность сноса и то, как оно повлияет на окружающую среду. В 2024 году сноса точно не состоится, заверили в фирме.

Ранее сообщалось, что снос Дома культуры в поселке под Нижним Тагилом подешевел на 60%.

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