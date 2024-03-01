В центре Екатеринбурга снесут бывшее здание ДОСААФ

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Здание получило разрешение на демонтаж. Год назад здание на Воеводина, 6 за 154 миллиона рублей кприобрела фирма TEN. Каких-либо планов на это сооружение он не высказывал, сообщает е1.
Была заказана экспертиза, которая рассказала бы, можно ли сносить этот объект. Экспертиза вынесла заключение, что здание можно демонтировать.
В компании TEN рассказали, что снос пока не запланирован. Сейчас руководство фирмы оценивает возможность сноса и то, как оно повлияет на окружающую среду. В 2024 году сноса точно не состоится, заверили в фирме.
Ранее сообщалось, что снос Дома культуры в поселке под Нижним Тагилом подешевел на 60%.