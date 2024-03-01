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30 нарушений обнаружено при осмотре ж/д переездов в Нижнем Тагиле

Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений

1 марта 2024, 08:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

30 нарушений обнаружено при осмотре ж/д переездов в Нижнем Тагиле

Автоинспекторы и транспортная прокуратура провели осмотр ж/д переездов в Нижнем Тагиле.

Так, 18 нарушений из 80 были связаны с несоблюдением правил покрытия на переездах, восемь нарушений — несоблюдение установленного норматива по вертикальному отклонению головки рельса.

Также было обнаружено несколько случаев отсутствия соответствующих знаков на дорогах, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Инспекторы отправили результаты проверки в транспортный надзорный орган и мэрию города. Администрация должна взять на контроль установку знаков около переездов.

Напомним, 19 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле местная жительница, управлявшая автомобилем, на переезде столкнулась с тепловозом. С полученными травмами ее доставили в больницу.

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