Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Так, 18 нарушений из 80 были связаны с несоблюдением правил покрытия на переездах, восемь нарушений — несоблюдение установленного норматива по вертикальному отклонению головки рельса.
Также было обнаружено несколько случаев отсутствия соответствующих знаков на дорогах, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды автоинспекции.
Инспекторы отправили результаты проверки в транспортный надзорный орган и мэрию города. Администрация должна взять на контроль установку знаков около переездов.
Напомним, 19 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле местная жительница, управлявшая автомобилем, на переезде столкнулась с тепловозом. С полученными травмами ее доставили в больницу.