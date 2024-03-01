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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Жителя Нижнего Тагила осудили за избиение 12-летнего мальчика

Вынесен приговор мужчине, который избил ребенка из-за шуток над его фамилией

1 марта 2024, 13:36
Фото: 1MI

Жителя Нижнего Тагила осудили за избиение 12-летнего мальчика

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю Нижнего Тагила Павлу Кокушкину. Ему 47 лет. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда.

Следствие полагает, что весной прошлого года мужчина вступил в конфликт в подъезде с 12-летним ребенком, пишет Ура.ру.

Этот мальчик ходил на одну секцию по скалолазанию вместе с приятелем мужчины. Известно, что перед конфликтом ребенок подразнил мужчину из-за его фамилии.

За это агрессор избил подростка. Он бил мальчика по голове и туловищу. У школьника разорвало селезенку, также у него диагностировали и другие повреждения. Мужчине назначили 4 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что геймера повторно признали виновным в смерти 5-летней падчерицы в Екатеринбурге.

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