Вынесен приговор мужчине, который избил ребенка из-за шуток над его фамилией

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Следствие полагает, что весной прошлого года мужчина вступил в конфликт в подъезде с 12-летним ребенком, пишет Ура.ру.
Этот мальчик ходил на одну секцию по скалолазанию вместе с приятелем мужчины. Известно, что перед конфликтом ребенок подразнил мужчину из-за его фамилии.
За это агрессор избил подростка. Он бил мальчика по голове и туловищу. У школьника разорвало селезенку, также у него диагностировали и другие повреждения. Мужчине назначили 4 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что геймера повторно признали виновным в смерти 5-летней падчерицы в Екатеринбурге.