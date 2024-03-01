Житель Екатеринбурга заплатил 71 тысячу, чтобы не лишиться BMW

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Известно, что в отношении водителя возбуждено 64 исполнительных производства на сумму 61,3 тысячи рублей. В основном, он нарушал скоростной режим.
Платить штрафы мужчина не хотел. При этом в собственности у него нашли BMW 525i. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий, а также на арест этой машины из-за долгов, сообщили в ФССП.
Машину объявили в розыск и нашли. Не желая расставаться с авто мужчина оплатил все штрафы и исполнительный сбор — 10 тысяч рублей. После этого с авто сняли ограничительные меры.
Ранее сообщалось, что почти полгода житель Лесного проведет в тюрьме из-за долга ребенку в 460 тысяч рублей.