tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Житель Екатеринбурга чуть не лишился иномарки из-за долга

Житель Екатеринбурга заплатил 71 тысячу, чтобы не лишиться BMW

1 марта 2024, 07:29
Фото: ФССП Свердловской области

Житель Екатеринбурга чуть не лишился иномарки из-за долга

Житель Екатеринбурга оплатил 64 штрафа за нарушение ПДД, чтобы у него не забрали машину.

Известно, что в отношении водителя возбуждено 64 исполнительных производства на сумму 61,3 тысячи рублей. В основном, он нарушал скоростной режим.

Фото: ФССП Свердловской области

Платить штрафы мужчина не хотел. При этом в собственности у него нашли BMW 525i. Пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий, а также на арест этой машины из-за долгов, сообщили в ФССП.

Машину объявили в розыск и нашли. Не желая расставаться с авто мужчина оплатил все штрафы и исполнительный сбор — 10 тысяч рублей. После этого с авто сняли ограничительные меры.

Ранее сообщалось, что почти полгода житель Лесного проведет в тюрьме из-за долга ребенку в 460 тысяч рублей.

Житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе. Он боялся приставов
Узнать подробнее
Читайте также:
Приставы в обмен на оплату долга вытащили авто должника из сугроба в Екатеринбурге340 тысяч отсудил у приставов житель Екатеринбурга за несостоявшийся отдых в Эмиратах
#Происшествия#Свердловская область#ПДД#Приставы#Судебные приставы#Штрафы#BMW#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Скоростной режим
Подпишитесь
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
28 февраля, 11:06
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
29 февраля, 10:52
Водитель был нетрезв: стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле
29 февраля, 13:40
В Нижнем Тагиле к 8 Марта пройдет праздничный концерт для семей участников СВО
29 февраля, 14:58
В Екатеринбурге из-под стражи не выпустили обвиняемую в госизмене гражданку США
29 февраля, 13:07