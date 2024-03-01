Жителей Екатеринбурга отвезут к местам гуляний на Масленицу

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Гостей будут ждать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Уралмаш», а также в Основинском парке.
Доехать до ЦПКиО можно на трамваях №3, №6, №10, №20, №21. До летнего парка «Уралмаш» поедут трамваи №5, №8 и №24.
До Основинского парка предлагается поехать на троллейбусе №32. Также на маршруты выйдут автобусы. В парке «Уралмаш» будут поставлены туалеты.
Ранее сообщалось, что новые транспортные средства стали ездить в Нижнем Тагиле. Также в город прибыл электробус «Генерал», который уже протестировали. Теперь он вышел на линии в тестовом режиме.