tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Транспорт станет ходить чаще в Екатеринбурге во время Масленицы

Жителей Екатеринбурга отвезут к местам гуляний на Масленицу

1 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

Транспорт станет ходить чаще в Екатеринбурге во время Масленицы

Транспортные средства будут ездить чаще к трем локациям празднований в Екатеринбурге 17 марта. Жители будут отмечать Масленицу.

Гостей будут ждать в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Уралмаш», а также в Основинском парке.

Доехать до ЦПКиО можно на трамваях №3, №6, №10, №20, №21. До летнего парка «Уралмаш» поедут трамваи №5, №8 и №24.

До Основинского парка предлагается поехать на троллейбусе №32. Также на маршруты выйдут автобусы. В парке «Уралмаш» будут поставлены туалеты.

Ранее сообщалось, что новые транспортные средства стали ездить в Нижнем Тагиле. Также в город прибыл электробус «Генерал», который уже протестировали. Теперь он вышел на линии в тестовом режиме.

Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле началось тестирование электробуса «Генерал»52,8 млн потратят на аренду ангаров для муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле
#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Трамвай#Общественный транспорт#Троллейбус#Масленица#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:12
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений
Сегодня, 08:43
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Сегодня, 09:55
В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены
Сегодня, 09:31
В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
Сегодня, 09:02