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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Екатеринбурге женщине вернули деньги за пропущенные балетные занятия

Жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки

1 марта 2024, 14:20
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщине вернули деньги за пропущенные балетные занятия

В Екатеринбурге студия растяжки и балета заплатит своей клиентке за пропущенные занятия и моральный вред.

Екатеринбурженка и ее подруга решили заняться балетом и приобрела абонемент у студии Levita почти за 85 тысяч рублей. Однако посетив 19 занятий, поняли, что не справляются с нагрузкой. Одна из них обратилась в администрацию с просьбой вернуть деньги, однако получила всего чуть более 12 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По расчетам клиентки, студия задолжала ей 55,7 тысяч рублей. Также она потребовала от ответчиков деньги за неустойку, моральный вред и судебные издержки. В целом, по подсчетам женщины, Levita должен был выплатить ей около 150 тысяч рублей.

Судья уменьшил эту сумму и обязал школу балета выплатить бывшей клиентке 97 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге фонд ОМС отсудил у местного жителя 70 тысяч за сломанную челюсть его друга.

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#Общество#Суд#Балет#Моральный вред#Неустойка#Занятия#Екатеринбург#Клиентка#Дарья Бобровицкая
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