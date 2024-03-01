Жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Екатеринбурженка и ее подруга решили заняться балетом и приобрела абонемент у студии Levita почти за 85 тысяч рублей. Однако посетив 19 занятий, поняли, что не справляются с нагрузкой. Одна из них обратилась в администрацию с просьбой вернуть деньги, однако получила всего чуть более 12 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По расчетам клиентки, студия задолжала ей 55,7 тысяч рублей. Также она потребовала от ответчиков деньги за неустойку, моральный вред и судебные издержки. В целом, по подсчетам женщины, Levita должен был выплатить ей около 150 тысяч рублей.
Судья уменьшил эту сумму и обязал школу балета выплатить бывшей клиентке 97 тысяч рублей.
Ранее в Екатеринбурге фонд ОМС отсудил у местного жителя 70 тысяч за сломанную челюсть его друга.