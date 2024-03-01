Жительница Екатеринбурга отсудила у школы балета 97 тысяч рублей за пропущенные уроки

Екатеринбурженка и ее подруга решили заняться балетом и приобрела абонемент у студии Levita почти за 85 тысяч рублей. Однако посетив 19 занятий, поняли, что не справляются с нагрузкой. Одна из них обратилась в администрацию с просьбой вернуть деньги, однако получила всего чуть более 12 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в суд, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.