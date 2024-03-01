Жительница Екатеринбурга протаранила шлагбаум в коттеджном поселке и скрылась

Известно, что ранее свердловчанку лишили водительских прав на 1,5 года. По словам женщины, ей в этот день надо было срочно отвезти питомца к ветеринару, поэтому она поехала на машине за рулем. В какой-то момент она отвлеклась на телефон и не увидел перед собой шлагбаум, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.