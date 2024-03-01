Жительница Екатеринбурга протаранила шлагбаум в коттеджном поселке и скрылась

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Известно, что ранее свердловчанку лишили водительских прав на 1,5 года. По словам женщины, ей в этот день надо было срочно отвезти питомца к ветеринару, поэтому она поехала на машине за рулем. В какой-то момент она отвлеклась на телефон и не увидел перед собой шлагбаум, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
После наезда женщина уехала с места аварии, однако вскоре автоинспекторы ее разыскали. Ей увеличили срок лишения прав еще на год, а также назначили 120 часов обязательных работ.
Напомним, в сентябре 2023 года пьяная 30-летняя женщина за рулем врезалась в дерево, из-за чего погибли два пассажира. После этого виновница аварии убежала с места ЧП. В отношении нее возбудили уголовное дело.