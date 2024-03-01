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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Женщина из Екатеринбурга врезалась в шлагбаум и уехала с места ДТП

Жительница Екатеринбурга протаранила шлагбаум в коттеджном поселке и скрылась

1 марта 2024, 09:27
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Женщина из Екатеринбурга врезалась в шлагбаум и уехала с места ДТП

В Белоярском районе 44-летняя женщина из Екатеринбурга, управлявшая иномаркой Nissan, влетела в шлагбаум коттеджного поселка.

Известно, что ранее свердловчанку лишили водительских прав на 1,5 года. По словам женщины, ей в этот день надо было срочно отвезти питомца к ветеринару, поэтому она поехала на машине за рулем. В какой-то момент она отвлеклась на телефон и не увидел перед собой шлагбаум, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

После наезда женщина уехала с места аварии, однако вскоре автоинспекторы ее разыскали. Ей увеличили срок лишения прав еще на год, а также назначили 120 часов обязательных работ.

Напомним, в сентябре 2023 года пьяная 30-летняя женщина за рулем врезалась в дерево, из-за чего погибли два пассажира. После этого виновница аварии убежала с места ЧП. В отношении нее возбудили уголовное дело.

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#Происшествия#Женщина#Автомобиль#Водитель#Лишение прав#ЧП#Обязательные работы#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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