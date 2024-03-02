Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В объявлении говорится, что общая площадь зданий банно-прачечного комбината составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. Там сделана чистовая отделка, а рядом с объектом есть большая парковка. В бане автономное отопление, а вход осуществляется с улицы.
В здании четыре этажа, один из которых подземный. Комплекс включает в себя саму баню, баковое хозяйство, котельную и земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Среди плюсов покупателям указывается проходимость объекта и пешая доступность. Кроме того, продавец заявил, что там заменены все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.
Покупка сразу начнет приносить доход, — сказано в объявлении.
Ранее нижнетагильская мэрия решила продать здание бани на Тагилстрое. За этот объект планировалось выручить два миллиона рублей.