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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Нижнем Тагиле продают здание бани за 143 миллиона рублей

Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона

2 марта 2024, 12:34
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле продают здание бани за 143 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле выставили на продажу здание бани на улице Ильича, 49. За объект продавец хочет получить 143 миллиона рублей.

В объявлении говорится, что общая площадь зданий банно-прачечного комбината составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. Там сделана чистовая отделка, а рядом с объектом есть большая парковка. В бане автономное отопление, а вход осуществляется с улицы.

В здании четыре этажа, один из которых подземный. Комплекс включает в себя саму баню, баковое хозяйство, котельную и земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Среди плюсов покупателям указывается проходимость объекта и пешая доступность. Кроме того, продавец заявил, что там заменены все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.

Покупка сразу начнет приносить доход, — сказано в объявлении.

Ранее нижнетагильская мэрия решила продать здание бани на Тагилстрое. За этот объект планировалось выручить два миллиона рублей.

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