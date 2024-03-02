Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона

В здании четыре этажа, один из которых подземный. Комплекс включает в себя саму баню, баковое хозяйство, котельную и земельный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Среди плюсов покупателям указывается проходимость объекта и пешая доступность. Кроме того, продавец заявил, что там заменены все коммуникации, выяснила редакция TagilCity.ru.