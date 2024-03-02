Ехал под запрещающий знак: 10-летний пассажир авто пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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1 марта около 18.00 водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Первомайской. Несмотря на запрещающий знак, он повернул налево, то есть на улицу Красноармейскую.
Мужчина на иномарке въехал в ВАЗ-2109. Водитель отечественного авто ехал прямо и на зеленый сигнал светофора.
В результате увечья получил 10-летний пассажир ВАЗ-2109. На место прибыли медики. Они осмотрели ребенка и его отпустили домой, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Также сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства аварии, убедились в том, что оба водители находились за рулем в трезвом виде. Алкоголь, по результатам проверок, не был обнаружен.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на Вагонке нетрезвый водитель иномарки въехал в ВАЗ. В той аварии обошлось без пострадавших.