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В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик получил травмы в ДТП

Ехал под запрещающий знак: 10-летний пассажир авто пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

2 марта 2024, 08:45
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле 10-летний мальчик получил травмы в ДТП

1 марта в Нижнем Тагиле 10-летний мальчик, пассажир ВАЗ-2109, получил травмы в ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Серова.

1 марта около 18.00 водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны улицы Первомайской. Несмотря на запрещающий знак, он повернул налево, то есть на улицу Красноармейскую.

Мужчина на иномарке въехал в ВАЗ-2109. Водитель отечественного авто ехал прямо и на зеленый сигнал светофора.

В результате увечья получил 10-летний пассажир ВАЗ-2109. На место прибыли медики. Они осмотрели ребенка и его отпустили домой, — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Также сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняли все обстоятельства аварии, убедились в том, что оба водители находились за рулем в трезвом виде. Алкоголь, по результатам проверок, не был обнаружен.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на Вагонке нетрезвый водитель иномарки въехал в ВАЗ. В той аварии обошлось без пострадавших.

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