Экс-главы министра Челябинска возглавил НИИ ОММ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Встреча с новым коллективом состоялась 1 марта по видеосвязи. Коллегам Юрия Семенова представил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Именно там и были обозначены направления. Они будут работать в этом и дальше.
Юрий Семенов — квалифицированный специалист в области гинекологии и акушерства. Он доктор медицинских наук. Специалист имеет звание Заслуженного врача Российской Федерации.
Ранее, с 2011 года, он был руководителем челябинского областного перинатального центра. До 2022 года занимал другой руководящий пост в медицинской сфере, работая министром здравоохранения Челябинской области.
Сам Юрий Семенов пояснил, что главными задачами являются и остаются понижение смертности новорожденных и повышение рождаемости в России. Также специалист считает, что необходимо обязательно участвовать в нацпроектах.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала, о том что тагильчане думают о возможности запретов абортов. Кроме того, мы собрали и комментарии различных экспертов в этой области. В статье нашего журналиста затрагиваются такие темы, как возможная болезнь будущего ребенка, беременность от насильника и многие другие.