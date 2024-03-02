Экс-главы министра Челябинска возглавил НИИ ОММ в Екатеринбурге

Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала, о том что тагильчане думают о возможности запретов абортов. Кроме того, мы собрали и комментарии различных экспертов в этой области. В статье нашего журналиста затрагиваются такие темы, как возможная болезнь будущего ребенка, беременность от насильника и многие другие.