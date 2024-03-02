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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Бывший глава челябинского Минздрава нашел новую работу в Екатеринбурге

Экс-главы министра Челябинска возглавил НИИ ОММ в Екатеринбурге

2 марта 2024, 06:19
Фото: 1MI

Бывший глава челябинского Минздрава нашел новую работу в Екатеринбурге

Экс-глава здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов занял руководящую должность в НИИ ОММ в Екатеринбурге.

Встреча с новым коллективом состоялась 1 марта по видеосвязи. Коллегам Юрия Семенова представил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Именно там и были обозначены направления. Они будут работать в этом и дальше.

Юрий Семенов — квалифицированный специалист в области гинекологии и акушерства. Он доктор медицинских наук. Специалист имеет звание Заслуженного врача Российской Федерации.

Ранее, с 2011 года, он был руководителем челябинского областного перинатального центра. До 2022 года занимал другой руководящий пост в медицинской сфере, работая министром здравоохранения Челябинской области.

Сам Юрий Семенов пояснил, что главными задачами являются и остаются понижение смертности новорожденных и повышение рождаемости в России. Также специалист считает, что необходимо обязательно участвовать в нацпроектах.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала, о том что тагильчане думают о возможности запретов абортов. Кроме того, мы собрали и комментарии различных экспертов в этой области. В статье нашего журналиста затрагиваются такие темы, как возможная болезнь будущего ребенка, беременность от насильника и многие другие.

Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
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