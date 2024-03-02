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В Екатеринбурге водитель автобуса избил железным прутом коллегу

«Избивал арматурой»: В Екатеринбурге водитель автобуса покалечил коллегу

2 марта 2024, 08:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель автобуса избил железным прутом коллегу

Пассажиры автобуса в Екатеринбурге рассказали о драке водителей. По их словам, один из них сломал руку другому, который «плохо припарковался».

Инцидент произошел 1 марта. Конфликт возник между водителями автобусов №93 и №70. Очевидцы сообщили, что один из них прямо на глазах и пассажиров вытащил другого из-за руля и стал избивать оппонента железным прутом.

Наш водитель открыл дверь, его вытащили и начали избивать какой-то арматурой. Мы, пассажиры, в шоке были, — рассказала подписчица Е1.

По словам девушки, проблема возникла из-за «неправильной парковки» пострадавшего. Она рассказала, что второй водитель заявил, что он занял слишком много места. В итоге мужчину избили железной трубой.

Очевидица решила, что ему сломали руку, потому что прибывшие медики скорой помощи наложили шину. Кроме того, свердловчанка отметила, что оба водителя были уроженцами Средней Азии.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге подростки и водитель трамвая устроили драку.

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