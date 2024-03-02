Кто в России получит повестку на военные сборы для запасников

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Документ был подписан главой государства 1 марта 2024 года. Согласно указу, на военные сборы в этом году отправятся мужчины, прибывающие в запасе.
На сборы, после того, как придет повестка из военкомата, отправятся все запасники. Они будут тренироваться в формировании спасательных воск, госохраны и органах ФСБ. Кроме того, военнообязанных будут учить, как надо ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и непредвиденных стихийных бедствий. Такие сборы проводятся каждый год. Они заранее запланированы.
Ранее стало известно, что в ходе рейдов, проходящих в Свердловской области, силовики нашли мигрантов, которые уклоняются от армии. Были вручены 11 повесток тем мужчинам, которые должны встать на воинский учет.
Помимо этого, в ходе проверки были выявлены и мигранты, которые нелегально приехали в Россию и теперь живут тут без необходимых документов.