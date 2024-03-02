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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

Путин подписал указ о призыве на военные сборы для запасников в России

Кто в России получит повестку на военные сборы для запасников

2 марта 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney

Путин подписал указ о призыве на военные сборы для запасников в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому пройдут военные сборы для запасников.

Документ был подписан главой государства 1 марта 2024 года. Согласно указу, на военные сборы в этом году отправятся мужчины, прибывающие в запасе.

На сборы, после того, как придет повестка из военкомата, отправятся все запасники. Они будут тренироваться в формировании спасательных воск, госохраны и органах ФСБ. Кроме того, военнообязанных будут учить, как надо ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и непредвиденных стихийных бедствий. Такие сборы проводятся каждый год. Они заранее запланированы.

Ранее стало известно, что в ходе рейдов, проходящих в Свердловской области, силовики нашли мигрантов, которые уклоняются от армии. Были вручены 11 повесток тем мужчинам, которые должны встать на воинский учет.

Помимо этого, в ходе проверки были выявлены и мигранты, которые нелегально приехали в Россию и теперь живут тут без необходимых документов.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Президент#Сборы#Указ#Военные#Екатеринбург#Евгения Сафина#Запасники
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