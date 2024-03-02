Кто в России получит повестку на военные сборы для запасников

На сборы, после того, как придет повестка из военкомата, отправятся все запасники. Они будут тренироваться в формировании спасательных воск, госохраны и органах ФСБ. Кроме того, военнообязанных будут учить, как надо ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и непредвиденных стихийных бедствий. Такие сборы проводятся каждый год. Они заранее запланированы.