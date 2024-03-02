Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список

Администрация города заявила, что все муниципальные автобусы будут ездить строго по расписанию. Это будет очень удобно для пассажиров, которые до этого, бывало, дожидались транспорта очень долго. Уточнить расписание (в том числе в случае задержек и сбоев в движении) можно у диспетчера автобусного парка по телефону.