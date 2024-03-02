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Published Сегодня, 19:24

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Updated Сегодня, 19:26

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле. Список

2 марта 2024, 19:24
Фото: tagilcity.ru
С 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начали ездить муниципальные автобусы. Редакция TagilCity.ru выяснила, по какому расписанию будут ездить первые семь маршрутов.

Расписание муниципальных автобусов в Нижнем Тагиле с 1 марта 2024 года

Расписание автобуса №7 Нижний Тагил

Маршрут следования: Вокзал — ул. Садовая — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. М. Горького — ул. Кленовая — поселок Верхняя Черемшанка. И в обратном направлении.

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
«Посёлок Верхняя Черемшанка»
6:10 6:40
7:15 7:50
8:25 9:00
10:15 10:50
11:25 12:00
12:35 13:10
14:45 15:20
15:55 16:30
17:05 17:40
18:55 19:30
20:05 20:40
21:15 21:50

Расписание автобуса №13 Нижний Тагил

Маршрут следования: Вокзал — ул. Садовая — ул. Заводская — ул. Бондина — ул. Кулибина — ул. Фестивальная — ул. Садоводов — улица Зеленстроевская — психиатрическая больница — ул. Монтажников — туберкулезная больница. И в обратном направлении.

Отправления от остановки
«Вокзал»		 Отправления от остановки
«Туберкулёзная больница»
6:30 6:10 (рейс от психбольницы)
7:30 7:00
8:30 8:00
10:25 9:00
11:35 11:00
12:40 12:05
13:45 13:10
14:45 14:15
16:25 15:15
17:20 16:55
18:15 17:50
  18:40

Расписание автобуса № 15 Нижний Тагил

Маршрут следования: Кинотеатр «Урал» — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Тагильская — ул. Кирова — Черноисточинское ш. — ул. Просёлочная — ул. Горбуновская — поселок Горбуново. И в обратном направлении.

Отправления от остановки
К/т «Урал»		 Отправления от остановки
«Посёлок Горбуново»
7:25 6:50
8:35 8:00
9:45 9:10
11:35 11:00
12:45 12:10
15:30 13:20
16:40 16:05
17:50 17:15
19:45 19:10
20:55 20:20
  21:30

Расписание автобуса №19 Нижний Тагил

Маршрут следования: Кинотеатр «Урал» — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. Тагильская — ул. Кирова — ул. Челюскинцев — ул. Декабристов — ул. Носова — ул. Долгая — пансионат «Аист». И в обратном направлении.

Отправления от остановки
Пансионат «Аист»		 Отправления от остановки
К/т «Урал»
6:30 7:05
7:40 8:15
8:50 10:10
10:45 11:20
11:55 12:30
13:05 14:50
15:25 16:00
16:35 17:10
17:45 18:55
19:30 20:05
20:40 21:15
21:50  

Расписание автобуса №46 Нижний Тагил

Маршрут следования: Отделение дороги (трамвайное кольцо) — ул. Садовая — вокзал — пр. Ленина — ул. Пархоменко — ул. Жуковского — ул. Береговая-Краснокаменская — ул. Ермака — ул. Красноармейская — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Черных — ул. М. Горького — ул. Быкова — ВМЗ (трамвайное кольцо). И в обратном направлении.

Отправления от остановки
«Отделение дороги»		 Отправления от остановки
«ВМЗ»
6:00 6:30
6:16 6:46
6:32 7:02
6:48 7:18
7:04 7:34
7:20 7:50
7:35 8:05
7:51 8:21
8:07 8:37
8:23 8:53
8:39 9:09
8:55 9:25
9:10 9:40
9:42 10:12
10:14 10:44
10:26 10:56
10:43 11:13
11:05 11:35
11:20 11:50
11:40 12:10
12:01 12:31
12:18 12:48
12:30 13:00
12:45 13:15
13:00 13:30
13:15 13:45
13:36 14:06
13:51 14:21
14:05 14:35
14:20 14:50
14:55 15:25
15:25 15:55
15:45 16:15
16:02 16:32
16:17 16:47
16:33 17:03
16:48 17:18
17:03 17:33
17:19 17:49
17:35 18:05
17:55 18:25
18:23 18:53
18:50 19:20
19:20 19:50
19:50 20:20
20:25 20:55
20:55 21:25
21:25 21:55
22:00 22:30

Расписание автобуса №58 Нижний Тагил

Маршрут следования: посёлок Северный — ул. Днепровская — Северное ш. — Восточное ш. — ул. Фестивальная — ул. Кулибина — ул. Кушвинская — вокзал. И в обратном направлении.

Отправления от остановки
«Посёлок Северный»		 Отправления от остановки
«Вокзал»
6:00 6:35
6:35 7:10
7:10 7:30
7:30 7:45
7:45 8:05
8:05 8:20
8:20 8:40
8:40 8:55
8:55 9:15
9:15 9:30
9:30 9:50
9:50 10:25
10:05 10:40
10:25 11:00
11:00 11:25
11:15 11:50
11:30 12:15
12:00 12:35
12:25 12:50
12:50 13:05
13:10 13:25
13:25 13:45
13:40 14:00
14:00 14:35
14:20 14:55
14:35 15:10
15:10 15:45
15:30 16:05
15:45 16:20
16:20 16:35
16:45 16:55
16:55 17:20
17:10 17:45
17:30 18:05
17:55 18:30
18:20 18:55
18:40 19:25
19:05 19:40
20:05 20:45
21:25 22:00

Расписание автобуса №61 Нижний Тагил

Маршрут следования: Поселок Северный — ул. Днепровская — Северное ш. — Восточное ш. — пр. Вагоностроителей — Пихтовые Горы (универсам). И в обратном направлении.

Отправления от остановки
«Посёлок Северный»		 Отправления от остановки
«Пихтовые Горы»
6:15 6:40
6:29 6:54
6:57 7:22
7:10 7:35
7:24 7:49
7:38 8:03
7:52 8:17
8:05 8:30
8:19 8:44
8:33 8:58
8:47 9:12
9:00 9:25
9:14 9:39
9:28 9:53
9:42 10:07
10:23 10:48
10:40 11:05
10:55 11:20
11:25 11:50
11:35 12:00
11:50 12:15
12:05 12:30
12:20 12:45
12:30 12:55
12:45 13:10
13:00 13:25
13:15 13:40
13:25 13:50
13:40 14:05
13:55 14:20
14:10 14:35
14:50 15:15
15:15 15:40
15:35 16:00
16:15 16:40
16:30 16:55
16:45 17:10
16:55 17:20
17:10 17:35
17:25 17:50
17:40 18:05
17:55 18:20
18:05 18:30
18:35 19:00
19:10 19:35
19:30 19:55
20:05 20:30
21:00 21:25
21:55 22:20

Какие маршруты муниципальных автобусов запустят еще в Нижнем Тагиле

В скором времени в Нижнем Тагиле запустят еще восемь маршрутов муниципальных автобусов. Второй этап произойдет по мере укомплектования кадрами.

Маршрут 1С

Отделение дороги — Тагилстрой — Рудник- К/с «Горняк-1»

Маршрут 2

Вокзал — Красный камень — Рудник — Поселок Ольховка

Маршрут 3

Вокзал — Пансионат «Аист»

Маршрут 26

Вокзал — ГГМ -Пристань

Маршрут 36

ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ «Депо»

Маршрут 38

ВМЗ — Выя — Красный Камень — Тагилстрой (Мебельная фабрика)

Маршрут 44 (полукольцевой)

Кинотеатр «Урал» — Поселок Нижняя Черемшанка

Маршрут 65 (полукольцевой)

Вокзал — Новая Кушва — Инфекционная больница — Пихтовые горы (универсам)

Будут ли новые маршруты на муниципальных автобусах в Нижнем Тагиле?

С 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начали работать семь маршрутов муниципальных автобусов. В дальнейшем их планируют расширить до 15.

Есть ли безналичная оплата в муниципальных автобусах Нижнего Тагила?

Во всех муниципальных автобусах Нижнего Тагила есть безналичная система оплаты. Ее со временем обещают настроить, но пока она, в первый день работы, 1 марта, не всегда срабатывает. Судя по реакции пассажиров, пока им все нравится, потому что автобусы ходят по расписанию.

Будут ли муниципальные автобусы в Нижнем Тагиле соблюдать расписание?

Администрация города заявила, что все муниципальные автобусы будут ездить строго по расписанию. Это будет очень удобно для пассажиров, которые до этого, бывало, дожидались транспорта очень долго. Уточнить расписание (в том числе в случае задержек и сбоев в движении) можно у диспетчера автобусного парка по телефону.

И так, первые семь маршрутов вышли на линию 1 марта 2024 года. Все они должны строго соблюдать расписание. С расписанием автобусов можно ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай». Именно не его базе и было создано в Нижнем Тагиле новое муниципальное автобусное предприятие.

Сколько стоит проезд в муниципальных автобусах Нижнего Тагила?

Проезд в автобусах стоит 24 рубля. Столько же придется заплатить и за провоз багажа. Проездные билеты и бесплатные пересадки не предоставляются. Оплата проезда в автобусах производится у водителя при выходе из салона. Однако пока на маршрутах 58 и 61 платить пассажирам придется при посадке в автобус. Вход будет осуществляться через передние двери.7

#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Водители#Расписание движение#Автобусы#Екатеринбург#Евгения Сафина
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