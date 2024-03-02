Резкое похолодание до -14 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По заверениям метеорологов, в понедельник, 4 марта, еще сохранится теплая погода с температурой в ноль градусов.
Однако уже во вторника, 5 марта, столбики термометров начнут опускаться. Уже в среду, 6 марта, ветер переменится с западного на северный. В связи с этим ночью прогнозируется до -6 градусов, а днем — до -3 градусов.
В середине предстоящей недели станет еще холоднее. В четверг, 7 марта, перед праздничным днем температура по ощущению составит до -12 градусов. Самый холодный день метеорологи обещают в воскресенье, 10 марта. Ночью будет до -14 градусов, а днем потеплеет до -5 градусов.
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