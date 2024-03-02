Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
А в начале 2023 года средняя зарплата в регионе составляла 64,5 тысячи рублей. Согласно статистике, больше всего в конце прошлого года зарабатывали свердловчане, которые работали в сфере финансов и страховки, а именно около 195 тысяч рублей.
На второй строчке рейтинга расположились ученые с зарплатой в 164,5 тысячи рублей, а далее следуют сотрудники госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (140,6 тысячи рублей).
Работники здравоохранения получали в среднем 84 тысячи рублей, учителя — 81 тысячу рублей. Меньше всего зарабатывали, как и ранее, сотрудники общепита и гостиниц (42 тысячи рублей), выяснила редакция TagilCity.ru.
А в ноябре 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 66,4 тысячи рублей.