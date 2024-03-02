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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В Свердловской области средняя зарплата возросла до 88,5 тысячи рублей

Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%

2 марта 2024, 10:38
Фото: 1MI

В Свердловской области средняя зарплата возросла до 88,5 тысячи рублей

По данным статистов, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года средняя заработная плата в Свердловской области выросла на 21,7% и составила 88,5 тысячи рублей.

А в начале 2023 года средняя зарплата в регионе составляла 64,5 тысячи рублей. Согласно статистике, больше всего в конце прошлого года зарабатывали свердловчане, которые работали в сфере финансов и страховки, а именно около 195 тысяч рублей.

На второй строчке рейтинга расположились ученые с зарплатой в 164,5 тысячи рублей, а далее следуют сотрудники госуправления и обеспечения военной безопасности и социального обеспечения (140,6 тысячи рублей).

Работники здравоохранения получали в среднем 84 тысячи рублей, учителя — 81 тысячу рублей. Меньше всего зарабатывали, как и ранее, сотрудники общепита и гостиниц (42 тысячи рублей), выяснила редакция TagilCity.ru.

А в ноябре 2023 года средняя зарплата в Свердловской области составляла 66,4 тысячи рублей.

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