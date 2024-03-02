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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

В Свердловской области «Мотив» оштрафован за навязчивую рекламу

В Свердловской области «Мотив» заплатит 50 тысяч штрафа за навязчивую рекламу

2 марта 2024, 13:34
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области «Мотив» оштрафован за навязчивую рекламу

Сотовый оператор «Мотив» получил штраф в 100 тысяч рублей за то, что рассылал абонентам рекламу. Однако ООО «Екатеринбург-2000» не согласилось с решением суда и подало апелляцию.

Дело об административном правонарушении возбудили после того, как абонент «Мотива» заявила, что ей присылалась реклама в смс-уведомлениях. Ранее свердловчанка выразила согласие на ее получение, но потом отказалась, причем в письменном виде.

А закон РФ о рекламе гласит, что распространять такую информацию можно только тогда, когда абонент с этим полностью согласен.

В результате «Мотив» был оштрафован на 100 тысяч рублей. Однако компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В результате Арбитражный суд Свердловской области снизил сумму штрафа до 50 тысяч рублей, но подтвердил законность вынесенного решения, сообщили в Свердловском УФАС России.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за предполагаемого нарушения рекламного законодательства, так как на баннере процент годовых по вкладу, был указан мелким шрифтом.

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#Нижний Тагил#Суд#Штраф#Реклама#Абонент#Сотовый оператор#Екатеринбург#Евгения Сафина
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