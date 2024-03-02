В Свердловской области «Мотив» заплатит 50 тысяч штрафа за навязчивую рекламу

В результате «Мотив» был оштрафован на 100 тысяч рублей. Однако компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В результате Арбитражный суд Свердловской области снизил сумму штрафа до 50 тысяч рублей, но подтвердил законность вынесенного решения, сообщили в Свердловском УФАС России.