В Свердловской области «Мотив» заплатит 50 тысяч штрафа за навязчивую рекламу

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Дело об административном правонарушении возбудили после того, как абонент «Мотива» заявила, что ей присылалась реклама в смс-уведомлениях. Ранее свердловчанка выразила согласие на ее получение, но потом отказалась, причем в письменном виде.
А закон РФ о рекламе гласит, что распространять такую информацию можно только тогда, когда абонент с этим полностью согласен.
В результате «Мотив» был оштрафован на 100 тысяч рублей. Однако компания не согласилась с таким решением и подала апелляцию. В результате Арбитражный суд Свердловской области снизил сумму штрафа до 50 тысяч рублей, но подтвердил законность вынесенного решения, сообщили в Свердловском УФАС России.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за предполагаемого нарушения рекламного законодательства, так как на баннере процент годовых по вкладу, был указан мелким шрифтом.