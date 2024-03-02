tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Екатеринбурге произошел хлопок с яркой вспышкой около электроподстанции

Взрыв около электроподстанции произошел в Екатеринбурге

2 марта 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге произошел хлопок с яркой вспышкой около электроподстанции

Вечером 1 марта в Екатеринбурге на подстанции Калининская произошли громкий хлопок и яркая вспышка. Объект находится на улице Шефской.

По данным Shot, электроподстанция обеспечивает энергией три оборонных завода, на работу которых случившееся не повлияло. Предварительно известно, что на месте были найдены остатки взрывчатых веществ, которые заложили СВУ.

Известно, что вход на объект осуществляется только через КПП, а сама станция огорожена бетонным забором.

По версии источника Ура.ру, к происшествию также могли были быть причастны диверсанты. Однако в телеграм-канале «Антитеррор Урал» сообщили, что около 23.00 по местному времени там произошла неисправность оборудования. Пострадавших нет, последствия устраняют специалисты. А правоохранительные органы проводят сейчас проверку.

Напомним, в начале января в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато тоже случился громкий хлопок на железнодорожных путях рядом с заправкой «Газпромнефть».

Реальность или фейк. В Сети появилось возможное видео диверсии в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Свердловской области мошенники склоняют к диверсиям на железной дорогеСвердловчан пытаются завербовать в террористы из других странТроих жителей Свердловской области объявили террористами и экстремистами
#Происшествия#Взрыв#Терроризм#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Электроподстанция
Подпишитесь
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:12
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений
Вчера, 08:43
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Вчера, 09:55
В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены
Вчера, 09:31
В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
Вчера, 09:02