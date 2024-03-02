Взрыв около электроподстанции произошел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По данным Shot, электроподстанция обеспечивает энергией три оборонных завода, на работу которых случившееся не повлияло. Предварительно известно, что на месте были найдены остатки взрывчатых веществ, которые заложили СВУ.
Известно, что вход на объект осуществляется только через КПП, а сама станция огорожена бетонным забором.
По версии источника Ура.ру, к происшествию также могли были быть причастны диверсанты. Однако в телеграм-канале «Антитеррор Урал» сообщили, что около 23.00 по местному времени там произошла неисправность оборудования. Пострадавших нет, последствия устраняют специалисты. А правоохранительные органы проводят сейчас проверку.
Напомним, в начале января в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато тоже случился громкий хлопок на железнодорожных путях рядом с заправкой «Газпромнефть».