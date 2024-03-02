Взрыв около электроподстанции произошел в Екатеринбурге

По версии источника Ура.ру, к происшествию также могли были быть причастны диверсанты. Однако в телеграм-канале «Антитеррор Урал» сообщили, что около 23.00 по местному времени там произошла неисправность оборудования. Пострадавших нет, последствия устраняют специалисты. А правоохранительные органы проводят сейчас проверку.