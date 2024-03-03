16 очагов кори зафиксировано в Екатеринбурге

Источник в медсреде назвал такое положение дел печальным, пишет Е1. Отмечается, что в начале 2023 года в больницы давали много вакцины для проведения иммунизации, доктора ездили по предприятиям. Кроме того, врачи сдавали кровь на титры антител, у кого их не было, тот делал прививку.