16 очагов кори зафиксировано в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Источник в медсреде назвал такое положение дел печальным, пишет Е1. Отмечается, что в начале 2023 года в больницы давали много вакцины для проведения иммунизации, доктора ездили по предприятиям. Кроме того, врачи сдавали кровь на титры антител, у кого их не было, тот делал прививку.
На одном из домов в Академическом было вывешено объявление о вспышке кори. Там написано, что, если у человека поднялась температура и появилась сыпь, нужно срочно звонить медикам. Тех, кто не делал прививку и ранее не болел корью, просят сделать ее.
Всего в этом году хотят вакцинировать около 55 тысяч свердловчан, с начала года уже было привито 12 552 уральцев.
Ранее сообщалось, что медики ходят по квартирам на Вагонке в связи с случаями выявления кори.