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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В Екатеринбурге появилось 16 очагов кори

16 очагов кори зафиксировано в Екатеринбурге

3 марта 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге появилось 16 очагов кори

Новые очаги опасного вирусного заболевания — кори, зафиксированы в Екатеринбурге. Всего их 16, один из них найден в Академическом районе.

Источник в медсреде назвал такое положение дел печальным, пишет Е1. Отмечается, что в начале 2023 года в больницы давали много вакцины для проведения иммунизации, доктора ездили по предприятиям. Кроме того, врачи сдавали кровь на титры антител, у кого их не было, тот делал прививку.

На одном из домов в Академическом было вывешено объявление о вспышке кори. Там написано, что, если у человека поднялась температура и появилась сыпь, нужно срочно звонить медикам. Тех, кто не делал прививку и ранее не болел корью, просят сделать ее.

Всего в этом году хотят вакцинировать около 55 тысяч свердловчан, с начала года уже было привито 12 552 уральцев.

Ранее сообщалось, что медики ходят по квартирам на Вагонке в связи с случаями выявления кори.

Ждите врачей! В Нижнем Тагиле медики на дому вакцинируют жителей Вагонки от кори
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#Здоровье#Температура#Прививки#Прививка#Вспышка#Вакцина#Корь#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Медсреда
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