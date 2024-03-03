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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Дети из МАДОУ «Радость» Нижнего Тагила победили этапе на «ИКаРенок-2024».

Дошколята Нижнего Тагила придумали, как облегчить труд в профессиях родителей

3 марта 2024, 13:50
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Дети из МАДОУ «Радость» Нижнего Тагила победили этапе на «ИКаРенок-2024».

В Нижнем Тагиле состоялся областной этап профориентационного технологического конкурса «ИКаРенок-2024». Победу одержали дети из МАДОУ «Радость» Нижнего Тагила.

В мероприятии приняли участие не только дети из Нижнего Тагила. В конкурсе, помимо детских садов объединения «Радость» и «Детство» были дошколята из садиков соседнего округа. Они приехали на конкурс из Нижнетуринского ГО.

Смысл конкурса заключается в конструировании. У каждой команды был свой творческий проект. Именно по этому ориентиру дети должны были придумать такие механизмы, которые смогут в дальнейшем облегчить профессиональный труд их родителей.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В результате победила команда тагильского детского сада №203 объединения «Радость». Именно эти дети представят свой проект на Всероссийских соревнованиях.

Ранее дошкольники из тагильского МАДОУ «Радость» завоевали призовые места в соревнованиях по робототехнике.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Конкурс#Дошкольники#Родители#Профессии#Екатеринбург#МАДОУ Радость#Евгения Сафина#Детский сад#Механизмы
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