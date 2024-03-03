Дошколята Нижнего Тагила придумали, как облегчить труд в профессиях родителей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В мероприятии приняли участие не только дети из Нижнего Тагила. В конкурсе, помимо детских садов объединения «Радость» и «Детство» были дошколята из садиков соседнего округа. Они приехали на конкурс из Нижнетуринского ГО.
Смысл конкурса заключается в конструировании. У каждой команды был свой творческий проект. Именно по этому ориентиру дети должны были придумать такие механизмы, которые смогут в дальнейшем облегчить профессиональный труд их родителей.
В результате победила команда тагильского детского сада №203 объединения «Радость». Именно эти дети представят свой проект на Всероссийских соревнованиях.
Ранее дошкольники из тагильского МАДОУ «Радость» завоевали призовые места в соревнованиях по робототехнике.