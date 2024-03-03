Глухая пробка скопилась на трассе до Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Свердловчане пожаловались, что стояли в пробке более часа. Затор растянулся на несколько километров, сообщает Е1. Некоторое время машины вообще не двигались.
Причина пробки — ремонтные работы, которые проводятся на Пермском тракте с начала прошлого года. В настоящий момент там ведется строительство «путинского» автобана. Периодически там образуются пробки. Работы хотят завершить в этом году.
Ранее в Екатеринбурге автохам пытался объехать пробку и устроил аварию. Он покинул место ДТП.