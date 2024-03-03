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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

На трассе до Екатеринбурга наблюдается пробка

Глухая пробка скопилась на трассе до Екатеринбурга

3 марта 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney

На трассе до Екатеринбурга наблюдается пробка

Пробка образовалась на трассе до Екатеринбурга днем 3 марта. Обилие машин наблюдалось на Пермском тракте.

Свердловчане пожаловались, что стояли в пробке более часа. Затор растянулся на несколько километров, сообщает Е1. Некоторое время машины вообще не двигались.

Причина пробки — ремонтные работы, которые проводятся на Пермском тракте с начала прошлого года. В настоящий момент там ведется строительство «путинского» автобана. Периодически там образуются пробки. Работы хотят завершить в этом году.

Ранее в Екатеринбурге автохам пытался объехать пробку и устроил аварию. Он покинул место ДТП.

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#Транспорт#Трасса#Пробка#Ремонтные работы#Екатеринбург#Затор#Пермский тракт#Дарья Сорокина#Свердловчане
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