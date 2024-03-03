Молодая мать умерла в 20 лет в Екатеринбурге. Ее родные начали бойню за дочку

Вероника, дочка Натальи, родила девочку в шестнадцать лет. Отцу ребенка Георгию было девятнадцать лет на тот момент. В графе отец ребенка в документах был поставлен прочерк. При этом папа малышки и его родные в ее жизни участвовали.