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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Родственники умершей молодой матери борются за ее дочку в Екатеринбурге

Молодая мать умерла в 20 лет в Екатеринбурге. Ее родные начали бойню за дочку

3 марта 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney

Родственники умершей молодой матери борются за ее дочку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге скончалась 20-летняя мать. У нее осталась маленькая дочка, за которую теперь сражаются ее родственники.

Девочке семь лет, ее зовут Ева. За нее сражается бабушка и отец ребенка. Год назад эти споры чуть не обернулись трагедией, пишет Е1.

Вероника, дочка Натальи, родила девочку в шестнадцать лет. Отцу ребенка Георгию было девятнадцать лет на тот момент. В графе отец ребенка в документах был поставлен прочерк. При этом папа малышки и его родные в ее жизни участвовали.

Вероника скончалась два года назад от болезни сердца. Тогда Георгий заявил, что забирает дочку.

Далее суд установил отцовство Георгия, затем он забрал девочку из детсада. Бабушку Наталью об этом не предупредили. Она не видела внучку до тех пор, пока не вычислила, в какой новый детсад она ходит.

Во время семейного конфликта, выступая против этого решения, бабушка Евы Наталья ударила Георгия ножом в грудь. Мужчина попал в больницу и стал добиваться тюремного срока для Натальи. Ей дали условный срок, но об общении с Евой пришлось забыть.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили водителя и пассажиров автомобиля в Екатеринбурге.

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