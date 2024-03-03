«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом

Шутка была в начале выпуска во время миниатюры «Восьмое марта». По сюжету две подруги решили пригласить в гости мужчин. Одна подруга, более опытная, хотела помочь другой найти спутника жизни. При этом она пригласила всех своих бывших возлюбленных.