«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Шутка была в начале выпуска во время миниатюры «Восьмое марта». По сюжету две подруги решили пригласить в гости мужчин. Одна подруга, более опытная, хотела помочь другой найти спутника жизни. При этом она пригласила всех своих бывших возлюбленных.
Далее каждый из мужчин пытался очаровать девушку. Последний кавалер, зашедший в квартиру, купил при ней огромный букет роз. Мужчину представили девушке как Сергея. Далее он предложил девушке «бросить все и убежать вместе в Тагил». Девушка ответила, что она не хочет ехать в Тагил.
Надо съездить в этот город, посмотреть, почему туда никто не хочет! — воскликнул Сергей.
Ранее сообщалось, что актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки. Актер Сергей Ершов провел девочку Лолиту за кулисы и показал ей сцену и других актеров.