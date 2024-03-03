tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

«Уральские пельмени» пошутили над Нижним Тагилом

«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом

3 марта 2024, 07:03
Фото: Скрин с видео «Уральские пельмени»

«Уральские пельмени» пошутили над Нижним Тагилом

В последнем выпуске «Уральских» пельменей» под названием «Серьги на ветер» снова прозвучала шутка над Нижним Тагилом.

Шутка была в начале выпуска во время миниатюры «Восьмое марта». По сюжету две подруги решили пригласить в гости мужчин. Одна подруга, более опытная, хотела помочь другой найти спутника жизни. При этом она пригласила всех своих бывших возлюбленных.

Далее каждый из мужчин пытался очаровать девушку. Последний кавалер, зашедший в квартиру, купил при ней огромный букет роз. Мужчину представили девушке как Сергея. Далее он предложил девушке «бросить все и убежать вместе в Тагил». Девушка ответила, что она не хочет ехать в Тагил.

Надо съездить в этот город, посмотреть, почему туда никто не хочет! — воскликнул Сергей.

Ранее сообщалось, что актер «Уральских пельменей» исполнил мечту 11-летней девочки. Актер Сергей Ершов провел девочку Лолиту за кулисы и показал ей сцену и других актеров.

На жительницу Екатеринбурга повесили долги бывшего «уральского пельменя»
Узнать подробнее
Читайте также:
Ксения Корнева из «Уральских Пельменей» выходит замужФура экс-звезды «Уральских пельменей» застряла в огромной пробке«Уральские пельмени» названы лучшим юмористическим шоу России
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Юмор#Уральские пельмени#Шутки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
Вчера, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Сегодня, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
Вчера, 10:38