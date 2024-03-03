Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле

Стоимость воды в автоматах выросла в конце февраля 2024 года в Нижнем Тагиле. Жители города набирают воду из водоматов разных компаний. Теперь на некоторых из них появились объявления о росте цены на 1 рубль.

У нас в микрорайоне несколько точек воды рядом. Есть встроенный в магазин автомат, есть отдельные водоматы, куда регулярно цистерны привозят воду. На всех появились такие объявления о подорожании воды, — говорит житель Дзержинского района Алексей. Так, до 6 рублей подорожала вода марки «Синегорская». Висит объявление и на точках продаж «Вода-воз»: С 19 февраля повышение цен на 1 рубль за литр. Ранее покупатели платили 5 рублей за литр воды, в итоге во второй половине февраля цена выросла на 20%. Фото: tagilcity.ru Рост цен отмечается и на продукты: в конце 2023 года стоимость яиц еженедельно била все рекорды. Не торопятся дешеветь и овощи, и другие группы товаров. На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области Узнать подробнее