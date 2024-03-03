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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле

Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле

3 марта 2024, 07:22
Фото: tagilcity.ru
Стоимость воды в автоматах выросла в конце февраля 2024 года в Нижнем Тагиле. Жители города набирают воду из водоматов разных компаний. Теперь на некоторых из них появились объявления о росте цены на 1 рубль.
У нас в микрорайоне несколько точек воды рядом. Есть встроенный в магазин автомат, есть отдельные водоматы, куда регулярно цистерны привозят воду. На всех появились такие объявления о подорожании воды, — говорит житель Дзержинского района Алексей.

Так, до 6 рублей подорожала вода марки «Синегорская». Висит объявление и на точках продаж «Вода-воз»:

С 19 февраля повышение цен на 1 рубль за литр.

Ранее покупатели платили 5 рублей за литр воды, в итоге во второй половине февраля цена выросла на 20%.

Фото: tagilcity.ru

Рост цен отмечается и на продукты: в конце 2023 года стоимость яиц еженедельно била все рекорды. Не торопятся дешеветь и овощи, и другие группы товаров.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Александра Логинова#Свердловская область#Продукты#Статистика#Вода#Питьевая вода#Екатеринбург
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