Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
У нас в микрорайоне несколько точек воды рядом. Есть встроенный в магазин автомат, есть отдельные водоматы, куда регулярно цистерны привозят воду. На всех появились такие объявления о подорожании воды, — говорит житель Дзержинского района Алексей.
Так, до 6 рублей подорожала вода марки «Синегорская». Висит объявление и на точках продаж «Вода-воз»:
С 19 февраля повышение цен на 1 рубль за литр.
Ранее покупатели платили 5 рублей за литр воды, в итоге во второй половине февраля цена выросла на 20%.
Рост цен отмечается и на продукты: в конце 2023 года стоимость яиц еженедельно била все рекорды. Не торопятся дешеветь и овощи, и другие группы товаров.