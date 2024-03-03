Подросток повторно пропал в Нижнем Тагиле

По информации МВД России «Нижнетагильское», пропал мальчик 27 февраля. В 13:00 он вышел из школы. Известно, что через сутки его видели в деревне Северка под Екатеринбургом у приятелей. С собой у него есть телефон, но дозвониться до школьника не получается.