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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Нижнем Тагиле разыскивают подростка

Подросток повторно пропал в Нижнем Тагиле

3 марта 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле разыскивают подростка

В Нижнем Тагиле полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего мальчика. Ранее он пропадал в этот же период в прошлом году.

Подростка зовут Владимир Киреев. Ранее он покидал дом самовольно, за что был поставлен на учет в ПДН.

По информации МВД России «Нижнетагильское», пропал мальчик 27 февраля. В 13:00 он вышел из школы. Известно, что через сутки его видели в деревне Северка под Екатеринбургом у приятелей. С собой у него есть телефон, но дозвониться до школьника не получается.

Фото: МВД России «Нижнетагильское»

Приметы пропавшего: рост 160 см, он среднего телосложения, у него короткие русые волосы. На нем была надета сарая рубашка в клетку и джинсы. Всех, кто видел школьника, просят сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в уральской столице ищут мужчину со шрамом на лице. Он пропал при загадочных обстоятельствах.

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