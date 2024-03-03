Подросток повторно пропал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Подростка зовут Владимир Киреев. Ранее он покидал дом самовольно, за что был поставлен на учет в ПДН.
По информации МВД России «Нижнетагильское», пропал мальчик 27 февраля. В 13:00 он вышел из школы. Известно, что через сутки его видели в деревне Северка под Екатеринбургом у приятелей. С собой у него есть телефон, но дозвониться до школьника не получается.
Приметы пропавшего: рост 160 см, он среднего телосложения, у него короткие русые волосы. На нем была надета сарая рубашка в клетку и джинсы. Всех, кто видел школьника, просят сообщить в полицию.
Ранее сообщалось, что в уральской столице ищут мужчину со шрамом на лице. Он пропал при загадочных обстоятельствах.