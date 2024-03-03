Проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Ранее «Водоканалу» выдавалось соответствующее предписание. Отмечается, что проверка была внеплановой. Об этом сообщает Уральское управление Росприроднадзора.
Известно, что теперь юрлицо привлекут к административной ответственности.
Напомним, что ранее в СИЗО был отправлен задержанный директор «Водоканала» в Первоуральске. Причина — подозрения в коррупции. В СИЗО экс-начальник пробудет как минимум до 13 апреля.