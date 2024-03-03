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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

«Водоканал» в Нижнем Тагиле обвинили в неустранении ряда нарушений

Проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем Тагиле

3 марта 2024, 09:21
Фото: Уральское управление Росприроднадзора

«Водоканал» в Нижнем Тагиле обвинили в неустранении ряда нарушений

В «Водоканал» Нижнего Тагила нагрянула проверка. Причина в том, что предприятие не устранило нарушения в области охраны воздуха.

Ранее «Водоканалу» выдавалось соответствующее предписание. Отмечается, что проверка была внеплановой. Об этом сообщает Уральское управление Росприроднадзора.

Известно, что теперь юрлицо привлекут к административной ответственности.

Напомним, что ранее в СИЗО был отправлен задержанный директор «Водоканала» в Первоуральске. Причина — подозрения в коррупции. В СИЗО экс-начальник пробудет как минимум до 13 апреля.

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#Нижний Тагил#Экология#Проверка#Свердловская область#Воздух#Нарушения#Предписание#Росприроднадзор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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