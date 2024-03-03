Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга в ЯНАО

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Лететь воздушное судно должно было в Новый Уренгой. Прервался перелет 2 марта из-за вибрации в двигателе, отмечается в telegram-канале Aviaincident.
Известно, что в 07:16 по местному времени самолет выехал на взлетную полосу. Однако вскоре он освободил полосу и вернулся обратно к зданию аэропорта.
Ранее сообщалось, что на компанию «Уральские авиалинии» возбудили дело за нарушения прав пассажиров. Ранее люди пожаловались на некачественное оказание услуг данным авиаперевозчиком.