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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Рейс из Екатеринбурга в ЯНАО перенесен из-за неполадки в двигателе

Самолет не смог вылететь из Екатеринбурга в ЯНАО

3 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI

Рейс из Екатеринбурга в ЯНАО перенесен из-за неполадки в двигателе

В Екатеринбурге самолет не смог вылететь в ЯНАО. Авиаперелет должна была совершить компания Red Wings.

Лететь воздушное судно должно было в Новый Уренгой. Прервался перелет 2 марта из-за вибрации в двигателе, отмечается в telegram-канале Aviaincident.

Известно, что в 07:16 по местному времени самолет выехал на взлетную полосу. Однако вскоре он освободил полосу и вернулся обратно к зданию аэропорта.

Ранее сообщалось, что на компанию «Уральские авиалинии» возбудили дело за нарушения прав пассажиров. Ранее люди пожаловались на некачественное оказание услуг данным авиаперевозчиком.

Пассажиру бизнес-класса в самолете до Екатеринбурга не хватило места
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#Происшествия#Свердловская область#ЯНАО#Самолет#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Red Wings#Взлетная полоса
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