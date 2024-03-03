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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

О сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

Сильный ветер накроет Свердловскую область на два дня

3 марта 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney

О сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

В Свердловской области на 3 и 4 марта прогнозируется сильный ветер. Его порывы на севере региона могут достигнуть 17-25 метров в секунду.

А по данным ФГБУ «Уральское УГМС» до конца дня 3 марта местами в регионе ветер может достигнуть 25 метров в секунду. В связи с этим произойдет сильная нагрузка на электропровода, сооружения.

Поэтому возможны перебои в работе автотранспорта, повал деревьев, а также трудности при проведении строительных работ.

В связи с этим свердловчан просят быть бдительными и соблюдать меры предостороженности. Если ЧП все же произошло, следует звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание до -14 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе.

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