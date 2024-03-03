Сильный ветер накроет Свердловскую область на два дня

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
А по данным ФГБУ «Уральское УГМС» до конца дня 3 марта местами в регионе ветер может достигнуть 25 метров в секунду. В связи с этим произойдет сильная нагрузка на электропровода, сооружения.
Поэтому возможны перебои в работе автотранспорта, повал деревьев, а также трудности при проведении строительных работ.
В связи с этим свердловчан просят быть бдительными и соблюдать меры предостороженности. Если ЧП все же произошло, следует звонить по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что резкое похолодание до -14 градусов ожидается в Нижнем Тагиле на предстоящей рабочей неделе.