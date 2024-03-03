Сотрудники МЧС спасли пенсионерку в глухом поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Поселок Лепля находится между Свердловской областью и ХМАО, прямо на границе. Доехать туда нелегко. Свердловчанке, которой 70 лет, стало плохо, у нее началось кровотечение, сообщает Минздрав.
Женщина вызвала медиков и ждала их пять часов. Представители МЧС сели на снегоходы вместе с медиком из Ивделя и ехали по тайге. По пути им встретились стаи волков.
Бабушке оказали медпомощь, а позже прилетел вертолет другими медиками, которые отвезли пожилую женщину в межучреждение в Краснотурьинск.
Ранее в Нижнем Тагиле представители МЧС спасали людей после «взрыва» в больнице №1.