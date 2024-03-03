Сотрудники МЧС спасли пенсионерку в глухом поселке Свердловской области

В поселке Лепля Свердловской области спасена пенсионерка

Врачи и представители МЧС спасли жизнь бабушке, которая живет в отдаленном поселке Свердловской области. Помощи она дожидалась пять часов. В это время к ней пробирались через тайгу медик и спасатели.