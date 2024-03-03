tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В поселке Лепля Свердловской области спасена пенсионерка

Сотрудники МЧС спасли пенсионерку в глухом поселке Свердловской области

3 марта 2024, 08:12
Фото: 1MI

В поселке Лепля Свердловской области спасена пенсионерка

Врачи и представители МЧС спасли жизнь бабушке, которая живет в отдаленном поселке Свердловской области. Помощи она дожидалась пять часов. В это время к ней пробирались через тайгу медик и спасатели.

Поселок Лепля находится между Свердловской областью и ХМАО, прямо на границе. Доехать туда нелегко. Свердловчанке, которой 70 лет, стало плохо, у нее началось кровотечение, сообщает Минздрав.

Женщина вызвала медиков и ждала их пять часов. Представители МЧС сели на снегоходы вместе с медиком из Ивделя и ехали по тайге. По пути им встретились стаи волков.

Бабушке оказали медпомощь, а позже прилетел вертолет другими медиками, которые отвезли пожилую женщину в межучреждение в Краснотурьинск.

Ранее в Нижнем Тагиле представители МЧС спасали людей после «взрыва» в больнице №1.

Врачи Североуральска спасли молодого человека после падения с восьмого этажа
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге волонтеры спасли выброшенную кошку НоннуВ полурасселенном доме в Екатеринбурге загорелась квартира. Из нее спасли человекаСотрудник МЧС и очевидец спасли людей из пожара в Тавде
#Свердловская область#Краснотурьинск#Помощь#Здоровье#Скорая помощь#Врачи#Пенсионерка#Госпитализация#Медики#Состояние#Вертолет#Екатеринбург#Медпомощь#МЧС#Кровотечение#Дарья Сорокина#Снегоходы
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Сегодня, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
Вчера, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Сегодня, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
Вчера, 10:38