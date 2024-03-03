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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Дуэт группы «Live Star» Нижнего Тагила завоевал спецприз на областном конкурсе

Тагильчане взяли спецприз на гала-концерте областного конкурса песни

3 марта 2024, 15:02
Фото: Городской дворец молодежи Нижнего Тагила

Дуэт группы «Live Star» Нижнего Тагила завоевал спецприз на областном конкурсе

25 февраля в Екатеринбурге состоялся гала-концерт конкурса молодых исполнителей Свердловской области. На мероприятии под названием «Песня не знает границ» тагильчане удостоились спецприза.

В мероприятии участвовали самые талантливые вокалисты региона. По мнению зрителей, концерт получился очень впечатляющим.

В нем приняли участие и представители из Нижнего Тагила. Из города на конкурс приехал дуэт ГДМ в составе Антона Ершова и Алены Шеметовой. Они занимаются в вокальной студии «Live Star».

Фото: Городской дворец молодежи Нижнего Тагила

В результате тагильчане получили от членов жюри специальный приз. Дуэт наградили за оригинальное решение, которое они использовали в песне.

Ранее стало известно, что ансамбль танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге.

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