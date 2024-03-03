Тагильчане взяли спецприз на гала-концерте областного конкурса песни

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В мероприятии участвовали самые талантливые вокалисты региона. По мнению зрителей, концерт получился очень впечатляющим.
В нем приняли участие и представители из Нижнего Тагила. Из города на конкурс приехал дуэт ГДМ в составе Антона Ершова и Алены Шеметовой. Они занимаются в вокальной студии «Live Star».
В результате тагильчане получили от членов жюри специальный приз. Дуэт наградили за оригинальное решение, которое они использовали в песне.
Ранее стало известно, что ансамбль танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге.