tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

В Екатеринбурге произошла авария между трамваем и такси

Таксист врезался в трамвай в Екатеринбурге

3 марта 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге произошла авария между трамваем и такси

В Екатеринбурге 2 марта произошло ДТП с трамваем. В транспортное средство врезался таксист.

ЧП случилось на улице Красноуральской, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Удар пришелся в бок вагона, который в этот момент двигался по путям.

Трамвайное движение было остановлено на время. Пострадавших в этом происшествии нет, отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что 10-летний тагильский пассажир авто пострадал в ДТП. ребенок был осмотрен и отпушен домой, так как существенных травм не получил.

Нейросети, ДТП с лосихой, новый поселок в Нижнем Тагиле и МРОТ в 35 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Летел на красный»: Иномарка в Нижнем Тагиле протаранила трамвайВодитель-новичок сбил ребенка на дороге в ЕкатеринбургеВ ДТП с выездом на «встречку» в Новолялинском районе погиб человек
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Трамвай#Таксист#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Сегодня, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
Вчера, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Сегодня, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
Вчера, 10:38