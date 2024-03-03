Таксист врезался в трамвай в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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ЧП случилось на улице Красноуральской, сообщается в сообществе «Инцидент Екатеринбург». Удар пришелся в бок вагона, который в этот момент двигался по путям.
Трамвайное движение было остановлено на время. Пострадавших в этом происшествии нет, отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что 10-летний тагильский пассажир авто пострадал в ДТП. ребенок был осмотрен и отпушен домой, так как существенных травм не получил.